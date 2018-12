Ancora una volta Mario Balotelli torna a far discutere. Il motivo? Un fitto conciliabolo con il suo allenatore Patrick Vieira, con il quale i rapporti vivono di alti e bassi, in cui il centravanti si rende protagonista di una serie di critiche sulla squadra e sui compagni, considerati non alla sua altezza. E non manca, stando alle indiscrezioni dei media d'oltralpe una battuta sui suoi programmi futuri e la volontà di cambiare aria e lasciare la Costa Azzurra per approdare in un "top club".

Balotelli si sfoga con Vieira e critica la squadra e la mentalità

Mario Balotelli torna nell'occhio del ciclone. I media transalpini e in particolare "L'Equipe" hanno ripreso parte dell'anticipazione di un'intervista che sarà trasmessa domani, incentrata sul tecnico del Nizza Patrick Vieira. Nel video si mostra uno spezzone di un dialogo tra il tecnico e Mario Balotelli. Quest'ultimo visibilmente scoraggiato ha puntato il dito contro i suoi compagni, con queste parole: "Non riusciamo a fare due passaggi di fila: è difficile giocare cosi. Non ho parole, ho ricevuto pochissimi palloni in venti minuti di esercitazioni. Mi arrabbio perché voglio segnare"

Voglio tornare a giocare in un top club, Balotelli apre ad un futuro lontano da Nizza

Il bomber italiano protagonista di un avvio di stagione altalenante, non ha criticato solo i compagni, ma anche l'atteggiamento della squadra. Balo infatti spiega: "Oggi, ad esempio, ho mandato la palla alta, cosa che non va bene. Mi sono arrabbiato perché voglio segnare e loro mi dicono: ‘La prossima volta andrà bene’ No: sbagli? Ti arrabbi". E come se non bastasse non manca anche una frase a proposito del futuro, che SuperMario avrebbe pronunciato in merito al suo futuro: "Voglio tornare a giocare nei club di alto livello". Una dichiarazione che sicuramente non sarà gradita dai tifosi del Nizza. Nonostante tutto, Vieira ha provato a far "ragionare" il suo giocatore, gettando acqua sul fuoco: "Lo so ma è ancora possibile, però hai bisogno dell’aiuto dei tuoi compagni di squadra, e per ottenere quell’aiuto devi essere un esempio, devi essere colui che mostra agli altri che per fare bene, devi essere coinvolto". La polemica è servita, e la pubblicazione integrale del video rischia di compromettere ulteriormente i rapporti tra il giocatore e la piazza francese.