Mario Balotelli segna ancora con il Marsiglia, che grazie al centro dell’italiano vince 2-1 in casa del Digione. Un successo pesante per la squadra di Garcia, che faticosamente conquista il secondo successo consecutivo e si porta al quinto posto. Per Balotelli è il secondo gol con il Marsiglia e chissà se il c.t. Mancini ha mandato un osservatore in Francia, da dove SuperMario cerca anche di riconquistare la Nazionale.

Digione-Marsiglia 1-2

Una sfida tutt’altro che agevole per i marsigliesi impegnati sul campo di una squadra che lotta per non retrocedere. L’undici di casa passa al 18’ con un gol di Jordan Marie, un centro che poteva spezzare in due la resistenza di un Marsiglia che sta vivendo un’annata a dir poco travagliata. Balotelli, schierato dal primo minuto al centro dell’attacco, al 57’ trova il gol del pari. Un gol semplice quello dell’ex Nizza che appoggia in rete un pallone servitogli da Thauvin. Il Marsiglia trova la carica giusta e realizza il gol della vittoria con un altro ex giocatore del Milan Ocampos. Finisce 2-1, il Marsiglia si avvicina sensibilmente al terzo posto, ma la montagna che porta alla Champions va ancora scalata.

Balotelli manda un messaggio a Mancini

Aveva bisogno di cambiare aria Balotelli che dopo aver digiunato con il Nizza è tornato goleador con il Marsiglia. Il c.t. Mancini pochi giorni fa, nella conferenza stampa dello stage, aveva detto: “Balotelli lo conosciamo bene, se segna in tutte le partite può tornare in nazionale”. Il messaggio l’attaccante ventottenne lo ha recepito. Perché con il Marsiglia l’ex rossonero ha disputato 3 partite e segnato 2 gol, ma complessivamente è stato in campo per 179 minuti, la media è di un gol ogni 89,5 minuti. Dunque un gol a partita. La strada intrapresa è quella giusta, Garcia e il Marsiglia ci sperano più di tutti, ma anche Mancini ha bisogno del miglior Balotelli.