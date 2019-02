SuperMario non si ferma più. Balotelli segna ancora con il Marsiglia, che batte 2-0 l’Amiens e si riavvicina alla zona Champions. Per l’attaccante è il terzo gol in quattro partite con la squadra guidata da Rudi Garcia. Mancini prende nota, il c.t. aveva detto che Balotelli per riconquistare l’azzurro doveva segnare sempre, la scalata è appena iniziata.

Marsiglia-Amiens 2-0

Doveva vincere e ha vinto il Marsiglia che così resta nella scia del Lione, che nell’anticipo aveva conquistato i tre punti ed era salito a quota 46. La squadra di Garcia ha mandato al tappeto l’Amiens, che invece lotta per non retrocedere, con un tremendo uno-due e sale a 40 punti. Al 19’ Thauvin riceve un bel pallone, entra in area di rigore, si allarga e con un bel diagonale batte il portiere avversario. Sei minuti più tardi c’è il 2-0. Balotelli capisce le intenzioni del compagno d’attacco Ocampos si avventa sul pallone, lo difende, si gira e con un tiro potente insacca e raddoppia. Nella ripresa l’ex del Nizza segna ancora, ma il guardalinee sbandiera e l’arbitro annulla per un fuorigioco, che c’è.

La media gol di Balotelli con il Marsiglia

Si può dire senza errori che Mario Balotelli è rinato con il Marsiglia. L’ex giocatore di Milan e Liverpool ha segnato tre gol in quattro partite con il club del sud della Francia. Ma se si guardano solo i minuti giocati la media è altissima. Balotelli ha segnato 3 reti in 250 minuti, che diviso fa un gol ogni 83 minuti, di fatto il bomber segna un gol a partita, la media è davvero notevole. Grazie a Balotelli il Marsiglia ha vinto tre partite consecutive e adesso è nuovamente in corsa la Champions League (l’obiettivo stagionale), serviranno però tanti altri gol di Balotelli (e non solo) al Marsiglia per avvicinarsi al Lione e al Lille, secondo alle spalle dell’inafferrabile PSG.