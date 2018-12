Alle mani. Non per dirsi addio ma per regolare i conti in allenamento. L'episodio sarebbe avvenuto il 16 novembre scorso ed è il giornale Nice Matin a raccontare della discussione molto accesa tra l'allenatore del Nizza, Patrick Vieira, e l'attaccante, Mario Balotelli, separati dallo staff prima che la situazione degenerasse ulteriormente. Epilogo peggiore per l'avventura in Costa Azzurra non poteva esserci: accolto come una star nell'agosto del 2016, l'ex punta di Milan, Inter, Manchester City e Liverpool lascia la Ligue 1 e il club senza rimpianti, né propri né da parte dello staff tecnico.

"Niente di personale ma è stato un fallimento". Così l'ex calciatore dell'Arsenal e oggi sulla panchina dei rossoneri racconta la sua esperienza di lavoro, il tentativo di gestire il giocatore. E così quel "Va trovata una soluzione, il presidente parlerà con il suo agente", è una lettera di licenziamento con tanto d'invito a svuotare l'armadietto quanto prima perché cambi aria. Vada altrove, lì ne hanno abbastanza di lui. E viceversa, considerato che nei giorni scorsi lo stesso Balotelli aveva espresso malumore al tecnico ("non riusciamo a fare due passaggi di fila") e manifestato la voglia di giocare in una formazione tecnicamente migliore e impegnata su palcoscenici più importanti. Morale della favola: escluso dalla partita di mercoledì scorso, la società lo ha lasciato libero di partire per le vacanze in anticipo confidando che gennaio possa essere il mese perché le strade si separino.

Fin dall’inizio – ha aggiunto Vieira nell'intervista – è stato difficile gestirlo, tra mercato e ritardi di forma. Balotelli ha ancora un contratto, ma la situazione è complessa per tutti.

in foto: Il rendimento di Mario Balotelli in stagione (fonte Transfermarkt)

Quanto costa il cartellino di Balotelli? Conti alla mano, prendere l'attaccante potrebbe rappresentare anche un vero affare considerato che il range economico per la trattativa è tra i 1.5 e i 3 milioni di euro quando mancano appena 6 mesi dalla scadenza del contratto. Il problema – al di là delle perplessità sull'indole del calciatore – è rappresentato dallo stipendio: a Nizza ha percepito finora 5.4 milioni di euro lodi (poco meno di 4 milioni al netto delle tasse), una cifra molto alta. Dove può andare adesso Balotelli? Il Marsiglia è un'opportunità.