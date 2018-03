Il momento che Mario Balotelli e molti tifosi italiani stanno aspettando da tempo sta forse per arrivare. A distanza di quasi tre anni e mezzo dalla sua ultima maglia azzurra, l'attaccante più discusso del calcio di casa nostra potrebbe tornare a Coverciano e vestire di nuovo la divisa della Nazionale. Dopo la pre convocazione dell'ex ct Giampiero Ventura, anche Gigi Di Biagio ha infatti allertato il giocatore del Nizza per le prossime amichevoli dell'Italia contro Argentina e Inghilterra: in programma il prossimo 23 marzo a Manchester e quattro giorni dopo a Londra.

Come sempre accade per i giocatori che giocano all'estero, il commissario tecnico azzurro ha infatti pre-convocato due nostri connazionali (l'altro è Graziano Pellé) impegnati lontano dal nostro paese, in attesa delle vere e proprie convocazioni che arriveranno a ridosso dei due impegni.

I numeri di Mario

Diventato ormai l'uomo mercato della prossima estate (è a scadenza e dunque potrà lasciare gratis la Francia), Mario Balotelli è quindi vicino al clamoroso ritorno a Coverciano. Per l'ex attaccante di Inter e Milan, si tratta di un atto dovuto alla luce di ciò che sta facendo in Ligue 1 con la maglia della squadra della Costa Azzurra. Dopo la scorsa stagione, conclusa con 28 presenze stagionali complessive e 17 reti, Balotelli si è guadagnato una nuova possibilità grazie al suo "score" attuale: decisamente migliore rispetto al precedente.

Con la maglia rossonera degli "Aquilotti", Super Mario ha infatti già giocato 30 partite e segnato ben 22 gol: divisi tra campionato francese (14), Europa League (7), preliminari Champions (2) e Coppa di Lega (1). I numeri stanno dunque dalla parte del "Bad Boy" del calcio italiano: miglior marcatore degli anni 2000 del Nizza e autore, nello scorso weekend contro il Lille, di un gol storico: il numero 3000 del club della Costa Azzurra.