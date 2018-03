A fine stagione a meno di colpi di scena Mario Balotelli lascerà il Nizza, pronto per una nuova avventura professionale e un ulteriore salto di qualità. Tra le tante pretendenti per SuperMario (al quale piacerebbe tornare in Italia, magari al Napoli o alla Juve che però ha già chiuso a questa prospettiva), sicuramente non ci sarà il Psg. Il motivo? Le ultime dichiarazioni dell'attaccante italiano che sicuramente risulteranno sgradite ai vertici del club della Tour Eiffel.

Con i soldi non fai una grande squadra, che attacco di Balotelli al Psg

Nell'ultima intervista rilasciata ai microfoni di Telefoot, a sorpresa, Balotelli ha riservato parole molto dure nei confronti del Psg. A suo giudizio i 400 milioni spesi nell'ultima sessione di calciomercato, con gli acquisti super di Neymar e Mbappé, non sono bastati per rendere il Psg una grande squadra. D'altronde la sconfitta in Champions contro il Real Madrid ne è l'esempio lampante: "Con il denaro puoi acquistare grandi giocatori, ma costruire una squadra è un’altra cosa. Non ho mai visto una partita del Paris Saint-Germain in questa stagione, solo quella contro il Real Madrid e devo dire che ha meritato di perdere: è vergognoso vedere una grande squadra come quella parigina uscire dalla Champions League, ma il Real Madrid è più forte".

Perché Balotelli non guarda le partite del Psg

Quando non è impegnato con il suo Nizza, Balo che ancora una volta sarà costretto a guardare la Nazionale in tv, non segue il Paris Saint Germain. Nessuna curiosità per i bleus che sono considerati dall'ex bomber di Inter, Milan e Liverpool al pari delle altre formazioni della Ligue 1: "Penso che il Paris Saint-Germain sia come il Guingamp, una semplice squadra della Ligue 1: sono un top team perché hanno grandi giocatori, ma anche Lione e Marsiglia ne hanno quindi non faccio distinzioni".

La stoccata a Cavani e il paragone con Ibrahimovic

E non manca anche la stilettata per Cavani. Proprio con il Matador, Balotelli si è reso protagonista di diversi duelli verbali e non solo. Il motivo? Alcuni leziosismi dell'italiano non graditi dall'ex centravanti del Napoli. Il bomber uruguaiano è comunque un grande giocatore per Supermario, che però lo considera di un altro livello rispetto a Zlatan Ibrahimovic la cui assenza si sente e non poco soprattutto dopo l'infortunio di Neymar: "Il Paris Saint-Germain senza Neymar non è stessa squadra, parliamo di uno dei tre migliori giocatori al mondo. Cavani come Ibrahimovic? Con tutto il rispetto che ho per Cavani, che è un grande giocatore, Ibrahimovic è in un’altra dimensione"