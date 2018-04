Gareth Bale è uno dei sei giocatori costati più di cento milioni di euro, per tre anni ha avuto il primato di calciatore più pagato di sempre. Il gallese quest’anno, a causa di tanti problemi fisici e della definitiva esplosione di Isco, ha perso il posto in squadra e in un’intervista rilasciata alla ‘Bild’ ha detto chiaramente di voler giocare di più: “A essere onesti vorrei sempre di più, naturalmente più minuti e più gol”.

La clausola di Bale

Il ventottenne esterno ex Tottenham ha una clausola rescissoria di 500 milioni di euro e crede che un giorno qualcuno potrebbe anche decidere di sborsare tutti quei soldi per acquistarlo. D’altronde le cifre del mercato negli ultimi anni hanno avuto una notevolissima impennata:

Penso che un giorno qualcuno possa decidere di pagare la mia clausola. Chi avrebbe creduto dieci anni fa che un giocatore sarebbe costato 222 milioni? Sono sicuro che i prezzi dei calciatori continueranno a salire in futuro, basta vedere gli sviluppi negli ultimi anni, è la legge del mercato, motivo per cui penso che verranno pagati importi così alti.

Lewandowski bomber doc

Il bomber polacco è uno dei grandi obiettivi di mercato del Real Madrid, Bale esalta Lewandowski e dice che tutta la sua squadra dovrà tenerlo d’occhio nella doppia semifinale di Champions con il Bayern:

Lewandowski? Ha le qualità per giocare con il Real Madrid, è uno dei migliori attaccanti del mondo, una garanzia di gol per il Bayern e la sua nazionale. Sappiamo che è un pericolo in area e lo sarà per noi nelle due semifinali di Champions, è un grande goleador ed è per questo che dobbiamo tenere bene gli occhi su di lui.

Bale e il Bayern

A Bale è stato chiesto se un giorno potrebbe firmare per il Bayern Monaco, che in realtà un esterno offensivo lo sta cercando da tempo. E il gallese ha strizzato l’occhio al club bavarese, uno dei più vincenti d’Europa: