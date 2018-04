Gareth Bale ha già comprato una casa in Inghilterra e questa cosa è stata subito interpretata come una conferma sulle voci che danno il gallese in direzione Premier League per la stagione 2017/2018. La notizia è stata data da Tommy Sandhu, un noto presentatore televisivo britannico, che ha fatto sapere come il fortissimo calciatore del Real Madrid "ha comprato una casa a Chigwell", una città vicina al centro sportivo del Tottenham. Attraverso un tweet Sandhu ha affermato: "Il mio collega dell'agenzia immobiliare mi ha appena detto che Bale ha acquistato una proprietà per diversi milioni di sterline". Quando fa riferimento all'esclamazione "Potrebbe essere una semplice diceria" ecco che arriva la risposta: "Non è una voce, è un sogno che si avvera".

Sempre secondo queste informazioni, che non sono confermate al momento, Gareth Bale potrebbe tornare al club londinese e non andare al Manchester United, come è stato riportato con insistenza negli ultimi mesi. In attesa che si verifichino gli eventi, i tifosi del Tottenham non danno credito a questa cosa anche se uno di loro ricorda a Sandhu che "da cinque anni gli Spurs si allenano a Enfield" e Tommy gli ha risposto così: "Sì, ma la casa è vicina ugualmente" e ricorda che prima di andare a Madrid Bale viveva a Woodford, che è vicino a Chigwell.

Diritto di riacquisto degli Spurs

A parte questo dato, va ricordato che il Tottenham ha incluso nel 2013 una clausola nel contratto di vendita di Gareth Bale al Real Madrid in base al quale il club londinese ha il diritto di provare a riprenderlo nel caso in cui il club blancos decida di venderlo. Sarà una storia che avrebbe un lieto fine o siamo al fantamercato? Negli ultimi tempi il gallese è sempre stato accostato allo Manchester United e mai agli Spurs: potrebbe verificarsi un ritorno da sempre insperato a White Hart Lane?