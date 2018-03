Nella prossima stagione Carlos Bacca non giocherà ancora nel Villarreal. Il ‘Sottomarino Giallo’, secondo quanto riferisce ‘Marca’ avrebbe deciso di non esercitare il diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. E il colombiano, se queste indiscrezioni saranno confermate, tornerebbe un giocatore del Milan, che poi potrebbe chiaramente cercare di piazzare, magari anche con una discreta facilità, l’ex Siviglia, che sarà titolare ai Mondiali con la Colombia.

12 gol con il Villarreal per Bacca

Le prestazioni di Bacca non hanno convinto pienamente il Villarreal, anche se il giocatore colombiano non è andato malissimo in questa stagione. Il trentaduenne attaccante ha realizzato 12 gol, ben 9 nella Liga, in cui il ‘Sottomarino Giallo’ è al quinto posto e con ogni probabilità giocherà ancora l’Europa League. Ma forse come è accaduto nelle annate milaniste sono state le prestazioni in assoluto del colombiano, che quando non fa gol si vede e sente molto poco, a non convincere il club. Inoltre il Villarreal potrebbe considerare troppi 18 milioni di euro per il riscatto da parte del Villarreal, che di fatto rispedirà al mittente il giocatore.

Bacca e il contratto con il Milan fino al 2020

Bacca, che con il Milan ha giocato per due stagioni, ha vinto un trofeo (la Supercoppa Italiana 2016) e ha realizzato 31 gol in 70 partite di Serie A (34 considerando le coppe), ha un contratto con i rossoneri fino al 2020. Se il Villarreal effettuerà il riscatto tornerà in automatico al Milan, che dovrà cercare in quel caso di piazzare il giocatore. Il curriculum di Bacca è eccellente e i rossoneri non faranno fatica a trovare delle pretendenti. L’attaccante colombiano disputerà i Mondiali di Russia e brillando potrebbe far salire ulteriormente le sue quotazioni. Ma non è detto che Gattuso non valuti con attenzione Bacca, considerando che Kalinic e André Silva andranno nel mercato estivo.