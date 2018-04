Andrés Iniesta in una conferenza stampa alla Ciutat Esportiva di Sant Joan Despí ha ufficializzato che questa sarà l'ultima sua stagione al Barcellona prima di iniziare una nuova fase della sua carriera. A 34 anni Don Andres ha voluto dire addio alla squadra che lo ha formato fin dalle giovanili e non ha comunicato dove giocherà dal prossimo ma di una cosa si dice certo: "Non giocherò mai contro il Barcellona". Lunghissimo l'applauso alla fine del discorso che si era preparato: molta commozione da parte dei familiari, i magazzinieri, il presidente, i dirigenti e tutti i giocatori (tranne Suarez e Messi) che hanno riempito la sala stampa. Il centrocampista di Fuentealbilla è considerato da molti il migliore della storia spagnola nel suo ruolo e ha ricevuto messaggi di ammirazione da parte di molti colleghi e avversari che hanno voluto omaggiarlo sui social network.

Anche Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, nella conferenza stampa di stamane ha voluto omaggiare Iniesta:

Per lui ho profonda ammirazione, e non lo vedo come giocatore del Barcellona ma come un campione che appartiene a tutto il mondo del calcio. Non conosco personalmente Iniesta però le due o tre volte che ci siamo incontrati mi è piaciuto molto, perché è una persona riservata. Ed a me piace la gente che in campo dà tutto e fuori è riservata. Posso solo parlare bene di lui, e manifestare ammirazione nei suoi confronti. Gli auguro il meglio per il suo futuro, soprattutto come persona.