Finora Cheick Keita non è riuscito a mettersi in mostra con il Bologna in Serie A. Il nome dell'esterno sinistro franco-maliano dei rossoblu, in prestito dal Birmingham, è diventato però improvvisamente popolare per una brutta vicenda di cronaca. Un'auto pirata ha investito e ferito una ragazzina di 12 anni alla periferia del capoluogo emiliano. Allontanatasi ad alta velocità è poi tornata sul luogo dell'incidente, e dalla stessa è scesa proprio il calciatore che ne è il proprietario. Ma c'era lui o meno al momento dell'investimento? E' questo il dubbio al vaglio della Polizia Municipale.

Bologna, l'auto di Cheick Keita investe ragazzina.

Nel pomeriggio una Mercedes con targa francese ha investito e ferito una 12enne, in una zona periferica di Bologna finendo anche per colpire un furgone prima di fuggire ad altissima velocità. Un quarto d'ora dopo l'autovettura tornata sul luogo dell'incidente, e lì la Polizia Municipale ha identificato il terzino 22enne franco-maliano del Bologna Calcio Cheick Keita, in prestito dal Birmingham e con zero presenze in A.

in foto: Foto Twitter (https://twitter.com/BfcOfficialPage)

Cheick Keita alla guida dell'auto pirata o no?

La macchina che ha investito la ragazzina, appartiene al calciatore che ha collezionato in stagione 4 presenze con la Primavera, ma quest'ultimo ha ribadito a più riprese che non era lui a guidare l'auto al momento dell'incidente. La posizione del calciatore è attualmente al vaglio e ci sono alcuni elementi da chiarire. ATutto è avvenuto verso le 14 sul ponte che sovrasta la ferrovia e in prossimità di una fermata degli autobus.

La versione del Bologna.

Il Bologna Calcio rende nota la ricostruzione che lo stesso Keita ha fornito alle forze dell'ordine secondo cui il giovane: dopo l'allenamento, è tornato a casa, ha prestato la macchina ad amici che hanno avuto l'incidente e la macchina è scomparsa da lì per un quarto d'ora perché uno degli amici è tornato a prendere Keita a casa.

Le condizioni della ragazzina investita.

Nelle prossime ore arriveranno novità importanti sulla responsabilità o meno di Cheick Keita. La ragazzina investita è stata subito trasportata all'ospedale Maggiore in condizioni di media gravità, ma la prognosi non è stata ancora sciolta. Secondo le prime indiscrezioni pare che abbia riportato una ferita alla gamba.