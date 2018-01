Dopo aver battuto l'Honduras nel playoff, grazie ai gol del centrocampista dell'Aston Villa, Mile Jedinak, l'Australia è pronta a fare un salto in Russia per la prossima Coppa del Mondo. Inserita nel temibile girone C, con Francia, Perù e Danimarca, la formazione dei "Socceroos" vuole infatti giocarsi al meglio le proprie chance nella sua quinta apparizione mondiale: la quarta consecutiva.

Per farlo la Federazione australiana si è messa in testa un'idea davvero suggestiva: reclutare Roberto Mancini solo per la competizione iridata. Secondo il quotidiano "The Australian", il responsabile della Federcalcio australiana, David Gallop, dovrebbe contattare l'attuale tecnico dello Zenit per sondare la sua disponibilità ed eventualmente definire i dettagli dell'accordo con l'allenatore jesino.

I rivali di Roberto Mancini.

Le dimissioni del commissario tecnico Ange Postecoglou, da anni alla guida della nazionale dei "canguri" e vincitore della Coppa d’Asia 2015, hanno infatti lasciato libero il posto sulla panchina australiana (unica, tra le 32 qualificate per il Mondiale, attualmente senza selezionatore) e dato il via alle indiscrezioni sul suo successore. Oltre ai nomi di Louis Van Gaal, Luiz Felipe Scolari, Sven-Goran Erikkson e Marcelo Bielsa, anche Roberto Mancini è dunque entrato nel mirino della Federazione australiana.

Per l'ex allenatore dell'Inter, quella mondiale è un'opportunità da non perdere. Il 53enne di Jesi, nelle scorse settimane, aveva anche dichiarato di ambire alla Nazionale azzurra dopo l'esonero di Gian Piero Ventura. In lizza per guidare la formazione australiana, secondo indiscrezioni, ci sarebbe anche Gianni De Biasi: rimasto a spasso, dopo la sua trionfale avventura con l'Albania.