A pesci in faccia. Tra Borussia Dortmund e Aubameyang la situazione è tale che sia il club sia il calciatore non vedono l'ora di dirsi reciprocamente addio. Il club tedesco è indispettito dall'atteggiamento dell'attaccante, il calciatore non perde opportunità per rendere pan per focaccia e attende solo che l'Arsenal perfezioni la trattativa per volare in Inghilterra. Messa fuori squadra, la punta gabonese e la vicenda scaturita dal suo atteggiamento (è stato a un passo dal trasferimento in Cina) è stata definita una ‘situazione fastidiosa'. Sono queste ke parole che André Schurrle ha usato per descrivere il momento del Borussia Dortmund.

La maglia della discordia. Aubameyang – non convocato per la trasferta di Berlino (è la seconda assenza consecutiva) – ha comunque trovato il modo far parlare di sé e di scendere in campo. Cosa ha fatto? Se n'è andato a giocare a calcetto con gli amici e ha scelto di indossare – in maniera chiaramente provocatoria – la maglia che fino all'anno scorso era indossata da Ousmane Dembélé. Anche il francese prima di passare al Barcellona fu protagonista di un lungo tira e molla con la società, arrivando perfino a far perdere le proprie tracce (saltando allenamento e rendendosi irreperibile) pur di forzare la trattativa per la cessione ai blaugrana. Quell'episodio èè ancora una ferita aperta per il Borussia che adesso sembra vivere una situazione abbastanza simile.

Il botta e risposta sui social network. Situazione molto delicata e altrettanto nervosa, scandita dall'ennesimo episodio, questa volta lontano dal campo (anche quello di calcetto). Su Twitter, a un tifoso che chiedeva di tenerlo in tribuna oppure nella formazione riserve per tutta la durata del contratto, ha risposto così: "La prossima volta chiederete anche la prigione? Ma non avete di meglio da fare che occuparvi di me?".