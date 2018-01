Il futuro di Aubameyang è un mistero. Il Borussia Dortmund lo ha voluto tenere con forza la scorsa estate, ha rifiutato anche diverse proposte interessanti, ma la stagione per il club giallo-nero non è stata buona fin qui e il rapporto tra il bomber e i compagni sembra essersi incrinato da tempo, ed è così anche con il club. Nei giorni scorsi sembrava chiusa la trattativa con il Guangzhou di Cannavaro e il Borussia per il giocatore, ma la trattava improvvisamente sembra essersi arenata e Aubameyang, ancora una volta, dovrebbe rimanere al Borussia.

La trattativa con il Guangzhou.

L’addio estivo non c’è stato, Aubameyang è rimasto, ma non è stata felice fin qui la scelta del Borussia Dortmund che qualche mese fa ha anche escluso dai convocati per il match con lo Stoccarda il giocatore gabonese, che pare non abbia buoni rapporti con molti compagni di squadra, e con i dirigenti che non accettano i troppi ritardi all’allenamento. Il portale Sina Sports nei giorni scorsi ha detto che, bruciando sul filo il Beijing Guoan, il Guangzhou Evergrande per 72 milioni di euro avrebbe comprato Aubameyang, un rinforzo eccezionale per una squadra ambiziosa che punta a vincere non solo in patria.

Il Borussia smentisce la cessione di Aubameyang.

Ma la trattativa si è fermata, con grande disappunto di Cannavaro che rischia di non avere in squadra uno dei migliori bomber al mondo. L’a.d. Watzke alla ‘Bild’ ha smentito ogni voce di mercato dicendo: “Non ho più voglia di farmi coinvolgere da queste speculazioni”. Di parare simile l’ex centrocampista e da anni d.s. Michael Zorc, che ha tenuto a precisare che il club ha degli obblighi nei confronti dei propri azionisti: “Se fosse vero avremmo l’obbligo di comunicarlo. Se non lo abbiamo fatto è significativo”. Dunque per ora di cessione non se ne parla e Aubameyang dovrebbe finire il campionato con il Borussia.