Momenti strazianti ha vissuto Pierre-Emerick Aubameyang nelle ultime ore. Perché non è mai facile dare l’ultimo saluto a chi hai voluto tanto bene e chi ha avuto un ruolo fondamentale nella tua vita. L’attaccante del Gabon con un post su Instagram ha voluto condividere con tutti i suoi fan e con tutti i suoi tifosi l’ultimo saluto dato alla nonna, a cui ha regalato parole meravigliose.

Sul suo profilo l’attaccante dell’Arsenal ha postato una foto commovente in cui si vede la nonna del giocatore in un letto d’ospedale dargli un bacio, l’ultimo. L’ex del Borussia ha scritto un post in cui, con grande affetto e tanto dolore, ha raccontato del suo viaggio in Spagna, a El Barrico, e ha parlato del suo rapporto speciale con la nonna:

One last smile that showed you were the nicer, one last trip to your village which I was happy to be with you. You gave me so much love you learned me so many things i speak spanish because of you. I’m proud to be your Little son. One last Kiss to tell you goodbye. Un beso may fuerte te quire mucho mémé, grandma, abuela.”