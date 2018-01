Pierre-Emerick Aubameyang lascia il Borussia Dortmund, la Germania e l'Europa. Vola in Cina al Guangzhou Evergrande allenato da Fabio Cannavaro. Niente Milan, né Real Madrid né alcun altro club del Vecchio Continente (lo stesso Wenger dell'Arsenal aveva definito ‘impossibile' l'affare). L'attaccante gabonese ha ceduto alle lusinghe che gli sono arrivate dalla Grande Muraglia. Un vero e proprio blitz di mercato che ha bruciato la concorrenza di un'altra società cinese, Beijing Guoan, che pure s'era messa sulle tracce del calciatore.

Le cifre dell'operazione. In attesa della conferma ufficiale da parte della dirigenza tedesca, a rilanciare le ultime notizie sulla trattativa è ‘Sina Sports' che ha annunciato come sia stata raggiunta l'intesa tra le parti: 72 milioni di euro è la somma che verrà pagata per formalizzare la cessione (12 in più rispetto a quanto offriva il Beijing) mentre non è ancora chiaro l'importo dell'ingaggio che il giocatore percepirà nel corso della nuova esperienza.

Beffato il Bijing con un'offerta al rialzo. L'operazione che porta Aubameyang in Cina è stata caratterizzata da un piccolo giallo di mercato, di quelli che fanno parte del gioco e spesso vedono contrapporsi società concorrenti. E' successo anche in Cina quando c'è stata l'interruzione a sorpresa della trattativa che inizialmente avrebbe dovuto portare Aubameyang alla corte di Roger Schmidt, allenatore del Beijing: una telefonata del calciatore ha comunicato la sua nuova scelta facendo cadere ogni ipotesi pregressa e spianando di fatto la strada all'accordo con Guangzhou. "Non è un comportamento professionale entrare così nelle trattative delle altre società, alzando il prezzo in modo così sproporzionato e poco corretto – ha ammesso un portavoce del club, rimasto scottato per l'esito inatteso della transazione -. E' un modo di agire che mette a rischio tutto il calcio cinese".

Numeri da super bomber. Finora in Bundesliga ha disputato 23 partite e segnato 21 gol (di cui 13 nel massimo campionato tedesco) con una media pazzesca di una rete ogni 97 minuti. Quattro le marcature in Champions League, tre i centri nella Coppa di Germania. Oltre 2000 i minuti giocati. Addio Europa, lo attendono i milioni della Cina.