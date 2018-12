Mano pesante, del presidente della società di calcio del Fornacette Casarosa nei confronti di 3 giocatori della squadra juniores. Questi ultimi sono stati obbligati addirittura ad un mese di lavori socialmente utili. Il motivo? I ragazzi si sono resi protagonisti di atti vandalici dopo la sconfitta esterna sul campo del Ponte a Moriano. Un comportamento inammissibile per la dirigenza che ha deciso di punire in maniera esemplare i diciassettenni.

in foto: https://www.facebook.com/FornacetteCasarosa/

Fornacette Casarosa, ecco perché 3 giocatori della juniores sono stati puniti

Tutto è accaduto in provincia in provincia di Pisa, dopo la sconfitta della formazione juniores del Fornacette Casarosa sul campo del Ponte a Moriano. Dopo la partita 3 giocatori della squadra ospite si sono resi protagonisti di un brutto episodio: oltre ad imbrattare i muri dello spogliatoio avversario, hanno gettato in un fiume dei materiali di gioco. Una situazione che ha indignato la dirigenza del Fornacette Casarosa che, dopo la segnalazione della squadra del Ponte a Moriano, ha deciso di prendere duri provvedimenti disciplinari nei confronti dei 3 diciassettenni.

La dirigenza punisce i 17enni con lavori socialmente utili, ecco cosa dovranno fare

Il presidente del Fornacette Rosa, Luca Baldi ha dunque deciso di punire i 3 in maniera esemplare in maniera tale da evitare il riproporsi di situazioni simili. Per loro un mese di lavori socialmente utili, oltre all'obbligo di allenarsi costantemente e al divieto di scendere in campo nelle gare ufficiali, e festività natalizie e di fine anno dunque molto particolari. Fino al 10 gennaio i colpevoli del brutto gesto dovranno prendersi cura dello spogliatoio della squadra, arrivando per primi e preparando i materiali per svolgere le sedute. Alla fine dei lavori poi toccherà a loro, ripulire tutto in maniera capillare.

Un segnale per tutta la squadra

Ma non finisce qui perché in occasione delle gare ufficiali, i 3 17enni dovranno alternarsi nel ruolo di magazziniere, con l'impegno di portare a lavare le divise usate dai compagni, e guardalinee. Una serie di provvedimenti, quelli studiati dal presidente Baldi, per far sì che certi atteggiamenti non si ripetano più e servano da lezione a tutto il gruppo. A tal proposito il patron ha avvertito anche il resto dello spogliatoio, come evidenziato da Sky: "Il primo che sento che li deride o li prende in giro, fa la loro fine”.

n