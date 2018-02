Gli occhi dell'Arsenal sulla Serie A e in particolare sul Napoli. Il club inglese ha messo nel mirino due stelle della squadra di Sarri, in vista della prossima sessione del calciomercato estivo. Si tratta di Kalidou Koulibaly e Lorenzo Insigne, due calciatori che potrebbero fare molto comodo al manager Wenger che ha infatti spedito i suoi osservatori al San Paolo, in occasione dell'ultima gara degli azzurri sfortunata contro l'RB Lipsia per vedere dal vivo la loro prestazione.

Gli osservatori dell'Arsenal al San Paolo per Insigne e Koulibaly.

Secondo quanto riportato dal The Sun l'Arsenal ha inviato i propri osservatori al San Paolo in occasione del match di Europa League tra il Napoli e l'RB Lipsia. Il motivo? Osservare dal vivo la prestazione di Koulibaly e Insigne, due giocatori azzurri nel mirino di mercato di Wenger per la prossima estate. Non la serata migliore per vedere all'opera i calciatori coinvolti nella brutta serata della compagine partenopea battuta davanti ai propri tifosi per 3-1.

Insigne e Koulibaly stelle del Napoli nel mirino di calciomercato dell'Arsenal.

Il club londinese ha intenzione di rinforzare ulteriormente la sua difesa e allora ecco che nel mirino di mercato dei Gunners è finito Koulibaly considerato uno dei difensori più completi del palcoscenico calcistico internazionale. Forte fisicamente, abile anche nel gioco aereo e in proiezione offensivo potrebbe fare molto comodo a Wenger. Utile alla causa biancorossa anche un profilo come Insigne: un calciatore sgusciante, dotato di grandi doti tecniche che potrebbe fare la differenza e rinforzare il reparto offensivo della squadra inglese.

Quanto valgono Insigne e Koulibaly.

Tra il dire e il fare però c'è di mezzo il Napoli che non sembra intenzionato a privarsi dei due calciatori. Koulibaly che ha un contratto fino al 2021 è valutato circa 60 milioni, una cifra importante e che potrebbe anche aumentare alla luce delle tante pretendenti sul mercato. Ancor più difficile arrivare a Insigne che ha recentemente rinnovato con gli azzurri fino al 2022 e con una quotazione che potrebbe raggiungere cifre anche più alte rispetto al senegalese, dai 60 milioni in su. L'Arsenal è avvertito