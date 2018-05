39 presenze, 15 gol e 9 assist tra Serie A ed Europa: un’annata in cui Josip Ilicic è stato uno degli uomini più importanti e decisivi dell'Atalanta e, per questo motivo, potrebbe diventare un uomo mercato nella sessione estiva che si aprirà il tre luglio e chiuderà il 18 agosto. Lo sloveno è finito nel mirino di due importanti società che si sono mosse per provare ad anticipare la concorrenza: si tratta di Roma e Inter hanno avuto alcuni contatti con l’entourage del trequartista ma bisogna capire se la volontà della Dea vuole privarsene e a quale cifra.

in foto: La scheda di Josip Ilicic. (transfermarkt.it)

Bisogna stabilire quale deve essere il costo del cartellino di Josip Ilicic dato la bottega del presidente Percassi è sempre abbastanza cara: secondo transfermarkt.it lo sloveno dovrebbe costare intorno ai 10 milioni di euro ma l'impressione è che per meno di 20 non sarà possibile portarlo via da Bergamo. Intanto l’Atalanta attende mosse ufficiali delle squadre interessate.

in foto: La scheda di Josip Ilicic. (wyscout.com)

Ilicic: La stagione migliore della mia carriera

Il talentuoso calciatore sloveno ha concesso un’intervista al Corriere di Bergamo in cui ha parlato della sua stagione e del suo ambientamento nella città lombarda: