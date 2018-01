Il cuore di Jeff Strasser, allenatore del Kaiserlautern, ha fatto i capricci nell'intervallo della gara col Darmstadt. La partita della Zweite Liga (l'equivalente della Serie B italiana) non è mai più ripresa, come annunciato dall'edizione tedesca di Sky Sport. Il tecnico, 44 anni, in preda a un attacco cardiaco è stato subito trasportato in ospedale dove si trova attualmente ricoverato sotto stretta osservazione. Le condizioni dell'allenatore al momento non sono note: c'è grande preoccupazione, a fare fede è il messaggio postato dalla società su Twitter che ha raccontato cosa è accaduto in quei momenti scanditi dalla paura e dall'angoscia per quel malore improvviso che ha indotto la terna arbitrale a sospendere l'incontro e rinviarlo a data da destinarsi.

La carriera. Ex difensore originario del Lussemburgo (record man di presenze con la sua nazionale – 98 – e 7 reti), in carriera Strasser ha indossato le maglie di club della Ligue 1 e della Bundesliga. E' nel campionato francese che riuscirà a togliere le maggiori soddisfazioni: vi giocherà per 6 stagioni (84 presenze, 1 gol) vestendo la casacca del Metz, club che nella stagione 1997/1998 chiuderà secondo in classifica. Nel 1999 inizia la sua avventura in Germania: durerà per 7 campionati suddivisi tra il Kaiserslautern e il Borussia Mönchengladbach, per un totale di 194 presenze e 10 reti.

Dal campo alla panchina. Abituato ai duelli nel cuore della difesa, Strasser continuerà il proprio mestiere di marcatore rude, efficace in Ligue 2 (seconda divisione francese) con lo Strasburgo dove otterrà la promozione in massima serie. Chiuderà la carriera nel Fola Esch (società del Lussemburgo), la stessa formazione nella quale inizierà invece la sua esperienza di allenatore: dalle giovanili fino alla prima squadra, vi resterà per sette anni prima di passare alla guida del Kaiserlautern.