Nacho Novo, ex calciatore, grande idolo dei tifosi dei Glasgow Rangers, è stato ricoverato sabato scorso a Berlino a causa di un attacco cardiaco, subito dopo un torneo di vecchie glorie che si stava svolgendo nella città tedesca. Fortunatamente le condizioni del calciatore sono in netto miglioramento, anche se è ancora in terapia intensiva. Il giocatore è stato raggiunto a Berlino dalla compagna, la modella Stephanie Heaney, che ha rassicurato via social tutti i vecchi tifosi di Nacho Novo.

Novo fuori pericolo.

Dunque è fuori pericolo Nacho Novo, che ha lasciato il calcio al termine dello scorso campionato e che ha deciso di cambiare vita in modo completo aprendo un bar proprio a Glasgow, a Kinning Park. La compagna, Stephanie Hanney, ha rassicurato e ha spazzato via i primi rumors iniziali che invece parevano molto preoccupanti. Queste le parole della compagna di Nacho Novo

Nacho sta molto meglio, grazie a tutti voi per il sostegno. Abbiamo vissuto ore molto difficili, ma ha ricevuto le migliori cure possibili. Adesso ha bisogno di riposo, spero possa tornare sano e salvo a casa con me la settimana prossima. Penso di non aver mai pianto tanto in vita mia, ma adesso Nacho è qui con me, sta mangiando e ha già cominciato la fisioterapia. Ringrazio anche i tanti tifosi del Celtic che ci hanno mandato tanti messaggi di solidarietà.

La carriera di Nacho Novo.

Nato in Galizia dopo aver giocato da professionista con lo Huesca cerca fortuna in Scozia, dove veste le maglie di Raith Rovers e Dundee prima di firmare per i Rangers, con cui realizza 73 gol in 255 partite, vince sei trofei e gioca pure una finale di Europa League. Nel 2010 lascia i Rangers, torna in Spagna, gioca e vince anche un trofeo con il Legia Varsavia, gioca nuovamente in Scozia, nelle serie minori inglesi, in Irlanda e negli Stati Uniti.