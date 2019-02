A Madrid, lato Atletico si stanno preparando al meglio ad ospitare la Juventus per il primo ottavo d finale che si disputerà il prossimo 20 febbraio al Wanda Stadium. Un appuntamento da non fallire per un club che negli ultimi anni ha dimostrato di sapere come fare per proseguire il cammino europeo ed è pronto ad affrontare i bianconeri giocandosi al meglio le proprie carte.

Si respira aria di impresa a Madrid. I Colchoneros stanno preparandosi al meglio e il clima è più che positivo. Diego Simeone ha recentemente rinnovato il proprio impegno con la società mettendo subito a tacere eventuali nuove voci di mercato ed è tornato a concentrarsi sul gruppo dove sta lavorando per rendere al meglio i giocatori più importanti. Tra cui anche Diego Costa, che sta rientrando da un lungo infortunio.

Le dichiarazioni di Simeone su Diego Costa

Una notizia che non farà piacere ai tifosi della Juventus che osservano i movimenti dei Colchoneros, attesi alla sfida di campionato contro il Rayo Vallecano prima di quella di Champions League del prossimo 20 febbraio. Diego Costa tornerà dunque al centro dell'attacco con grande soddisfazione di Simeone: "Diego Costa è scatenato, un animale, ma l'avete visto in allenamento? Ha una fame incredibile. Lui e Morata insieme? Assolutamente, sono compatibili visto il lavoro tattico che stiamo facendo"

Le condizioni degli infortunati e la sfida al Rayo

Diego Costa e Savic sono pienamente recuperati e si stanno allenando in gruppo ma anche Koke si è rivisto sul terreno di gioco e ha svolto una parte dell'allenamento recuperando dalla lesione muscolare secondo i tempi stabiliti dallo staff medico che ha previsto il rientro in campo proprio per il match europeo. Vitolo titolare è la mossa di Simeone a centrocampo contro il Rayo Vallecano, davanti Morata e Griezmann con Diego Costa che partirà dalla panchina e che probabilmente entrerà a match in corso.