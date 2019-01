Londra è oramai un semplice ricordo: Alvaro Morata è tornato in Spagna a casa, a Madrid. L'unica differenza con il passato è che adesso veste i colori dei Colchoneros, bianco e rossi non quelli bianchi del Real. E con la squadra di Simeone è pronto a giocarsi le proprie chance sia in Liga (dove la squadra è seconda, dietro al Barcellona) sia in Champions League (dove sfiderà agli ottavi la Juventus).

Proprio la partita contro i bianconeri rappresenta per l'attaccante spagnolo un primo atto di possibile rivincita contro il suo passato. Non che la Juventus non avesse voluto tenerlo – l'addio fu forzato dalla recompra del Real – ma i colori bianconeri rappresentano pur sempre un momento oramai concluso in modo definitivo.

E ritrovarsi da avversario, possibilmente vincendo, sarebbe comunque una grande soddisfazione.

Il cuore da Colchoneros

Avevo dato la mia parola al club che quando fosse stato possibile sarei tornato e adesso eccomi qua. Lo desideravo, finora non era stato possibile, ora ci siamo e non vedo l’ora d’iniziare

Sono passati pochi giorni dalla chiusura della trattativa che si è concretizzata in contemporanea al cambio della guardia al Chelsea: via Morata, dentro Higuain. Una scelta che l'attaccante ha sposato al cento per cento, rientrando nella Liga, dove ha più di una rivincita da prendersi. Anche perché proprio all'Atletico iniziò la sua carriera, tra le giovanili dei Colchoneros: "Volevo tornare qui, la gente che mi conosce sa cosa significa per me, il resto sono chiacchiere".

Sfida lanciata alla Juventus

L'avventura all'Atletico lo metterà da subito alla prova: si troverà di fronte Real Madrid in Liga e la Juve in Champions nelle prime due partite al Wanda, affrontando direttamente il suo passato. E sui bianconeri si sono concentrati i principali pensieri, con la Champions in palio: "La Juve è una grandissima squadra e una rivale durissima. In questi giorni ho parlato con alcuni ex compagni ma non di calcio, di cose della vita. Ora devo solo concentrarmi per queste due prime grandi partite".