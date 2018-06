Grande colpo di mercato dell’Atletico Madrid che sui propri profili social ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Monaco per l’acquisto di Thomas Lemar, fortissimo esterno offensivo francese. L’ufficialità arriverà molto probabilmente la settimana prossima. Non è stato ancora ufficializzato l’importo dell’operazione ma si parla di una cifra enorme. Perché lo scorso gennaio il club del Principato aveva detto di no a un’offerta del Liverpool di circa 60 milioni di euro.

Thomas Lemar è esploso due anni fa con il Monaco agli ordini del tecnico portoghese Jardim e nell’ultimo anno e mezzo è stato nel mirino dell’Arsenal e del Liverpool. Il francese è un giocatore capace di coprire tutta la fascia e di fare contemporaneamente sia la fase offensiva che quella difensiva e per queste caratteristiche sembra il giocatore ideale per il ‘Cholo’ Simeone. Lemar, che fa parte dell’elenco dei convocati di Deschamps per Russia 2018 e che può giocare anche da trequartista, ha vinto la Ligue 1 con il Monaco nel 2017 e con i monegaschi ha realizzato 22 gol e regalato 26 assist vincenti in 122 partite.

Come giocherà l’Atletico Madrid con Lemar. Difficile immaginare che il ‘Cholo’ Simeone rinunci al suo 4-4-2 con la difesa blindatissima, ma con l’addio probabile di Griezmann, che sembra molto vicino al Barcellona, e l’arrivo di Lemar il tecnico argentino potrebbe decidere di modificare il suo schema e potrebbe magari schierare due ali in posizione avanzate al fianco di Diego Costa, che invece non lascerà i bianco-rossi di Madrid che, dopo aver vinto l’Europa League in modo trionfale in questa stagione, proveranno a qualificarsi ancora una volta per la finale di Champions League, che nel 2019 si giocherà proprio al Wanda Metropolitano, il nuovo e meraviglioso impianto dell’Atletico Madrid.