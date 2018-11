Diego Pablo Simeone non si sposterà da Madrid e non cambierà i colori d'appartenenza. Il ‘Cholo' argentino è pronto a rinnovare i voti con l'Atletico, in un connubio che appare ancora più solido di prima e che porta l'ex centrocampista e essere uno dei più longevi e vincenti allenatori nella storia della società spagnola. Tutte le frizioni sono rientrate, anche qualche piccola frattura che si era creata a inizio stagione quando l'Atletico non produceva più il calcio cui aveva abituato tutti e che appariva alla fine di un ciclo. Adesso, invece, ecco la notizia del rinnovo che – rilanciata da Radio Marca – rimbalza dalla Spagna e che gela eventuali pretendenti al tecnico argentino.

Fuori dal mercato

Tra le tante società che avevano esercitato il loro pressing sul Simeone, c'è stato anche il club di Suning, l'Inter, in un feeling ricambiato ma mai concretizzato. Oggi, tutto è più lontano e appare come un semplice ricordo: Radio Marca ha fatto sapere che il Cholo è vicinissimo a rinnovare il contratto con l'Atletico Madrid, club che allena ormai dal dicembre del 2011. Ben oltre l'attuale scadenza prevista per il 2020.

Rinnovo e adeguamento

Ovviamente ci sarà anche un adeguamento contrattuale con le parti che sono davvero vicine all'accordo totale dopo i primi freddi approcci estivi. Dopo la sottoscrizione del nuovo accordo Diego Simeone guadagnerà uno stipendio molto più alto dell'attuale. L'ingaggio su cui si sta trattando sarà superiore rispetto a qualsiasi altro componente della rosa, maggiore anche a quello percepito da Antoine Griezmann, stella della squadra.

Oltre 20 milioni all'anno

Il piccolo diavolo francese attualmente guadagna poco meno di 20 milioni l'anno e per Simeone sarebbe una conferma di una simbiosi totale con la società biancorossa dalla quale avrebbe carta bianca per il progetto tecnico, il mercato e le scelte da attuare. Un segnale di fiducia forte da parte del club nei confronti dell'allenatore già più vincente della storia dei colchoneros.