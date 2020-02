Atletico Madrid-Liverpool vale per la gara d’andata degli ottavi di Champions League 2019/2020. Le squadre scenderanno in campo nel nuovissimo Wanda Metropolitano, uno stadio che evoca dolci ricordi per i Reds che lì hanno vinto la Champions pochi mesi fa, nella finale sul Tottenham. Sulla carta il Liverpool è favoritissimo, ma la partita nasconde notevoli insidie per l’undici di Klopp che affronterà una delle squadre più ostiche in assoluto. L’Atletico è famoso per non far giocare gli avversari e i Reds vanno a nozze quando trovano spazi, e lo sa bene anche Guardiola spesso battuto dalle squadre di Klopp. La squadra guidata da Simeone non sta brillando, quarta pari merito con il Siviglia, fuori in Coppa del Re, si è piazzata seconda nel girone di Champions ma in Europa può essere tutto molto diverso. Klopp lo sa bene e non si fida dei suoi avversari, anche se il Liverpool ha ottenuto 43 risultati utili in Premier League. La partita sarà trasmessa in diretta su Canale 5 e su Sky Sport Uno (canale 201)

Dove vedere Atletico Madrid-Liverpool in tv

Atletico Madrid-Liverpool sarà trasmessa in chiaro da Mediaset, che può mandare in onda una partita di Champions per ogni settimana di gare. La diretta su Canale 5 inizierà alle ore 20.30 con il consueto studio pre-partita condotto da Giorgia Rossi che poi cederà lo spazio alla telecronaca dell’incontro, che inizierà alle ore 21 affidata naturalmente a Pierluigi Pardo e Aldo Serena. La partita sarà visibile anche su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Calcio (251) e sui canali del digitale terrestre Sky (473 e 483).

Come vedere in diretta streaming la partita tra Atletico Madrid e Liverpool

Atletico Madrid-Liverpool si potrà seguire su Mediasetplay.it il servizio in diretta streaming di Mediaset, visibile su computer, ma anche con l’app di Mediasetplay su smartphone e tablet. Ma ovviamente sarà possibile seguire la partita tra Atletico e Liverpool anche su SkyGo, l’app di Sky e sarà visibile in streaming anche su NowTv.