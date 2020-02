Il Liverpool a Norwich ha vinto 1-0. La squadra di Klopp ha sofferto molto più del previsto, ha rischiato grosso tre volte, quando il punteggio era di parità, poi ha segnato Mané e i Reds hanno messo le mani sull'ennesima vittoria, la 25esima in 26 partite di Premier League. Salah e compagni hanno allungato la propria serie positiva, l'imbattibilità dura dal gennaio del 2019. Il Liverpool non ha mai perso nelle ultime 43 partite di campionato. Non è record, né assoluto né inglese, ma Klopp e i suoi vogliono ottenerlo, oltre al titolo già ipotecato, un altro record.

Il Milan è la squadra con la più lunga serie di partite senza sconfitte

Considerando i primi cinque principali campionati europei è il Milan la squadra che ha l'imbattibilità più lunga. Per quasi due anni i rossoneri non persero: tra il maggio del 1991 e il febbraio del 1993, lungo periodo in cui il Milan non conobbe sconfitta in Serie A. 58 risultati utili consecutivi. Un numero impressionante. Quel Milan vinse da imbattuto il campionato nel 1992 e ottenne poi anche lo scudetto nel 1993 e nel 1994, anno in cui arrivò anche la Champions League. Il Bayern rimase imbattuto per 53 partite, tra il 2012 e il 2014.

Il Liverpool insegue Arsenal e Juventus

L'Arsenal è stata l'unica squadra di Premier, nell'era moderna, a vincere il campionato senza sconfitte. I Gunners inanellarono 49 risultati utili consecutivi, stesso numero per la Juventus di Conte. Entrambe si fermarono a un passo da quota 50. Il Liverpool è salito a quota 43. I Reds hanno agganciato il Barcellona di Valverde. Nella top ten anche Chelsea (2004 – 2005), la Fiorentina del 1956, la Real Sociedad e il Perugia dei ‘Miracoli' che non perse mai in campionato nel 1978-1979.

104 partite senza sconfitte per la Steaua Bucarest

I numeri del Milan sono straordinari a prescindere, lo sono ancora di più se si considera che nei più importanti campionati europei nessuno ha fatto meglio del Milan. Tenendo presente anche i dati di tutti gli altri campionati europei si trovano 104 partite senza conoscere sconfitta per lo Steaua Bucarest tra il 1986 e il 1989. Nella top ten complessiva compare due volte il Celtic: 62 partite oltre cento anni fa, e 56 con Rodgers qualche anno fa. Oltre 50 partite senza ko per Benfica, Porto, Olympiacos e Shakhtar Donetsk.