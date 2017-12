Diego Costa è pronto a tornare dopo mesi di purgatorio trascorso lontano dal Chelsea e da Conte e in attesa di vedersi sdoganato per il rientro all'Atletico Madrid. Il cui ritorno sarà ufficiale dal 2 gennaio, con l'anno nuovo. Dopo il grande screzio con il tecnico dei Blues, lo stop al mercato imposto dall'Uefa per questioni di Fair Play ai Colchoneros, adesso è arrivato anche il momento di Diego Costa. Che vorrà riprendersi la scena e il posto da titolare nell'attacco di Diego Simeone.

Lo strappo, l'attesa, il ritorno.

Il Purgatorio è passato. Diego Costa in estate aveva rotto con il Chelsea di Antonio Conte attraverso una frattura insanabile con l'allenatore italiano, al quale il giocatore aveva espressamente chiesto di andar via. L'idea era quella di tornare alle origini, verso la Spagna sperando di prendere il volo da subito direzione Madrid sponda Atletico. Il calciomercato dei colchoneros, però, era bloccato dalla FIFA per questioni di Fair Play così sia lui che Vitolo hanno dovuto aspettare mesi prima di poter indossare ufficialmente la maglia a strisce rosse e bianche.

Debutto il 3 gannio in Copa del Rey.

La prima occasione per vedere di nuovo Diego Costa all'opera con l'Atletico Madrid sarà però solamente il prossimo 3 gennaio, quando i ragazzi di Simeone affronteranno il Lleida in Coppa del Re. Bisognerà capire cvome starà fisicamente e se il tecnico lo riterrà pronto. Se così fosse, in quella data lo spagnolo indosserà la casacca che ha lasciato tre anni fa, nella finale di Champions League persa contro il Real. Il numero 19 fu costretto a uscire dal campo per infortunio dopo soli otto minuti.

Valore aggiunto in attacco.

Per l'Atletico un acquisto di mercato vero e proprio. Un rinforzo che servirà a Simeone per risalire in campionato e riprendersi l'Eruopa dopo lo scivolone in Champions League. Diego Costa serve come il pane e anche il club lo ha voluto fortemente, attendendolo per quattro mesi: "Diego Costa è un giocatore fantastico e il suo ritorno farà molto bene alla squadra. È un grande calciatore, ha molti obiettivi. E Vitolo ha già dimostrato a Siviglia e a Las Palmas che tipo di giocatore è" ha sottolineato il presidente Cerezo.