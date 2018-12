Diego Costa pochi giorni fa è tornato a segnare in campionato dopo parecchi mesi. Il brasiliano non sta vivendo la sua miglior annata forse anche per via di un problema al piede che lo affligge da qualche tempo. L’ex Chelsea per risolverlo con lo staff medico dell’Atletico Madrid ha deciso di operarsi. Il calciatore finirà sotto i ferri in Brasile.

Infortunio e operazione al piede per Diego Costa

Il trentenne attaccante, ritornato lo scorso gennaio ai ‘Colchoneros’ dopo una breve, vincente e tormentata esperienza inglese con il Chelsea, con cui ha vinto due volte la Premier League, dunque si sottoporrà a un intervento chirurgico nei prossimi giorni in Brasile. Questo il comunicato del club madrileno:

Diego Costa sarà operato questa settimana a causa del problema che ha sofferto al piede sinistro nelle ultime settimane. Dopo aver valutato le diverse opzioni esistenti, è stata presa la decisione che l’operazione venga eseguita in Brasile, sorvegliata comunque dallo staff medico dell’Atletico Madrid. Il giocatore fu operato al quinto metatarso del piede sinistro 12 anni fa soffre di un problema derivante da un trauma che si è verificato qualche settimana fa.

Quando tornerà Diego Costa

Nel comunicato non si parla dello stop, che presumibilmente sarà piuttosto lungo. Diego Costa dovrà fermarsi almeno per due o tre mesi e tornerà a disposizione di Simeone probabilmente in Primavera, per il rush finale della stagione. Ora la domanda che ci si pone è: l’Atletico Madrid a gennaio investirà sul mercato e prenderà un sostituto di Diego Costa? Da tempo si parla di un interesse forte dei biancorossi per il ‘Matador’ Cavani, ma pare difficile pensare che il Paris Saint Germain si privi di un giocatore così forte in questo momento della stagione e allora potrebbe essere più probabile l’acquisto di un bomber di scorta, esperto, affidabile ma non un titolarissimo.