L'Atletico Madrid sta perdendo i pezzi in difesa in vista della sfida contro la Juventus in Champions League, anche se Godin dovrebbe riuscire a recuperare in tempo per il match d'andata a Madrid. E' comunque un brutto colpo per Diego Simeone anche se il centrale è già un giocatore dell'Inter e l'Atletico dovrà abituarsi in vista di giugno a giocare senza il suo supporto. L'infortunio risale a sabato in Liga contro il Getafe, e gli esami hanno evidenziato un'elongazione all'adduttore destro.

Il comunicato dell'Atletico

Ciò significa che il capitano dell'Atletico dovrà lavorare a fondo per esserci per la sfida ai bianconeri negli ottavi di finale, come spiega il comunicato ufficiale del club pubblicato quest'oggi: "Diego Godín è stato sostituito questo fine settimana contro il Getafe. Nella mattina di lunedì 28 gennaio, il nostro capitano ha subito una risonanza magnetica alla Clinica Universitaria di Navarra, dove è stato riscontrato l'elongazione del muscolo adduttore della coscia destra".

Prima tappa: derby col Real

Lo stop per il difensore dovrebbe essere infatti di circa 10 giorni e salvo complicazioni l'uruguaiano dovrebbe essere in campo il 9 febbraio nel derby con il Real Madrid al Wanda Metropolitano. Un primo appuntamento che rappresenta una tappa fondamentale verso il rientro anche in Champions League.

Il rischio è saltare l'andata con la Juve

11 giorni dopo, infatti, in Spagna arriverà la Juventus di Cristiano Ronaldo per l'andata degli ottavi di finale di Champions. Per Godin, che ha il contratto in scadenza a giugno e che dovrebbe diventare un giocatore dell'Inter la prossima estate, si tratta della terza lesione muscolare della stagione e questo non è certo un buon segno in vista del futuro.

Per Bonucci un mese di stop

Ma se l'Atletico rischia, la Juventus ha una certezza: Leonardo Bonucci non ci sarà sicuramente per la doppia sfida Champions ai Colchoneros. Il difensore bianconero si è fatto male contro la Lazio nel posticipo del'Olimpico e ne avrà per almeno un mese. Ci vorrà quasi un miracolo per vederlo in campo dal primo minuto a Madrid.