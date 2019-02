Sono contentissimo, ci stiamo prendendo delle belle soddisfazioni. È facile adesso dire che sono forte, voglio solo ringraziare chi è stato sempre al mio fianco.

Duvan Zapata sta vivendo il momento migliore della sua carriera e nell'intervista a Sky Sport 24 ha parlato di quello che sta facendo con l‘Atalanta. L'attaccante colombiano ha realizzato 2o gol in 29 oratore con la maglia orobica ma è nell'ultimo mese che ha fatto davvero i fuochi d'artificio: 17 reti dalla gara col Napoli del 3 dicembre alla gara dell'altra sera con la Juventus in Coppa Italia, 10 goal consecutivi. Zapata è consapevole dell'investimento importante fatto dall'Atalanta per portarlo a Bergamo:

Ero consapevole dello sforzo che aveva fatto la società per riuscire a portarmi qua, ma all'inizio ho fatto fatica ad adattarmi. Però ero tranquillo, l'importante era lavorare bene perché sapevo che il mio momento sarebbe arrivato. Adesso stiamo bene, non solo io ma tutta la squadra, e vogliamo continuare su questa strada.

Le 20 reti realizzate con la maglia dell'Atalanta sono già più di quelli segnati con Sampdoria, Udinese e Napol ma Zapata è cosciente di essere migliorato: "Non c'è. Ogni anno in Serie A sono migliorato e ho fatto più gol. Ma la maniera di lavorare di Gasperini potenzia ancor di più le mie capacità. Adesso stiamo bene e vogliamo continuare così". Una battuta sui goal fatti alla Juventus, 6 in meno di due anni: "Non so, forse perché all'inizio a Napoli mi hanno trasmesso questa cosa. Scherzi a parte, è sempre bello segnare contro la Juventus, spero di continuare così non solo contro di loro ma in tutte le partite".

Infine l'attaccante colombiano si è soffermato su Gian Piero Gasperini, allenatore che lo sprona, è sempre pieno di consigli ("Mi dice di non giocare di schiena. Lui vuole che stia in diagonale, in modo da avere subito la giocata") e