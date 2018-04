L’Atalanta non sbaglia, batte 3-0 il Benevento e sale a quota 52 punti. I nerazzurri agganciano la Fiorentina e si rimettono nella scia del Milan. Gasperini e i suoi continuano a battagliare per la qualificazione all’Europa League. I gol li hanno realizzati Freuler, Barrow e il ‘Papu’ Gomez. Il Benevento già stasera potrebbe essere matematicamente in Serie B.

Freuler chiude una splendida triangolazione

I ritmi inizialmente sono bassi, il Benevento ha la prima grande occasione dell’incontro con Diabaté, che si inserisce bene e prova a superare con un pallonetto Berisha, ma senza fortuna. L’Atalanta si sveglia e al 20’ ha la prima chance con Hateboer, che impegna Puggioni. Poco dopo arriva l’1-0. Petagna fa un buon movimento, Cristante è bravissimo a inserirsi e a servire Freuler, che sotto porta non può sbagliare. Il Benevento ci prova e risponde con Brignola, Berisha c’è. Nel finale di tempo entrano nell’elenco dei cattivi Petagna e Mancini.

Il primo gol di Barrow e il gioiello di Gomez

Il centravanti dell’Atalanta nella ripresa non rientra in campo, un problema lo obbliga a uscire. Al suo posto entra il giovanissimo Barrow, classe 1998, che dopo quattro minuti raddoppia.

Hateboer ruba il pallone a uno dei centrali giallorossi, avanza e serve con i tempi giusti l’attaccante del Gambia, che con un tiro splendido realizza il suo primo gol in Serie A. La partita di fatto è chiusa, ma l’Atalanta cerca il gol della tranquillità. Al 66’ il VAR assegna un rigore all’Atalanta, dal dischetto si presenta l’olandese De Roon che scivola e manda il pallone alle stelle.

Non c’è nemmeno il tempo di rammaricarsi per Gasperini, perché un minuto dopo Gomez salta un paio di avversari e con una bella conclusione ritrova, finalmente, il gol. L’Atalanta batte 3-0 il Benevento, che potrebbe essere ufficialmente in B stasera.