"Grazie a tutti per i messaggi. Sto già bene!". Ecco la rassicurazione dedicata ai tifosi della Dea dopo il colpo alla testa e il sangue, che non facevano presagire niente di buono, ma Rafael Toloi sta bene e si dimostra, per l'ennesima volta, un grandissimo lottatore, in campo e fuori. Il difensore dell'Atalanta nel lunch match di ieri contro l'Inter è uscito dal campo per un colpo alla testa ma oggi ha voluto lasciare un messaggio sui suoi profili social uno scontro fortuito con Miranda. Una botta fortissima, che ha costretto l’atalantino a uscire e l'accaduto ha portato qualche operazione supplementare all’interno degli spogliatoi che lo stesso Toloi ha mostrato attraverso il suo profilo Instagram.

Un taglio davvero impressionante, quello rimediato in testa dal brasiliano che lo staff medico ha dovuto subito chiudere ma per effettuare questa operazione è stato costretto a rasare quella parte di cute per scoprire la ferita. Il risultato è da brivido perché si tratta di una ferita enorme che gli è stata ricucita con diversi punti di sutura. La situazione è risultata subito sotto controllo e anche per questo motivo Toloi ha corredato l'immagine con una GIF animata del Papu Gomez sorpreso per quella "visione".

La botta ha lasciato il segno e probabilmente un po’ di mal di testa ma ha costretto al difensore brasiliano il taglio di capelli non previsto e, soprattutto, non richiesto. Stamattina lo spirito di Rafael Toloi era decisamente positivo e il difensore verdeoro ha deciso di scherzarci su con una stories su Instagram in cui mette in mostra la nuova acconciatura e ringrazia tutti i tifosi per i messaggi che gli sono arrivati dopo la partita. Toloi è uno dei pilastri della difesa di Gasperini e i supporter atalantini gli sono molto affezionati.