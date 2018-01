L’Atalanta martedì sera ha disputato un match splendido e al San Paolo con pieno merito ha sconfitto il Napoli per 2-1. Un successo pesante ottenuto in trasferta e contro la capolista. I bergamaschi per la prima volta dopo ventidue anni sono tornati così tra le prime quattro in Coppa Italia, inoltre il ‘Mago’ Gasperini per la terza volta nelle ultime quattro sfide dirette è riuscito a mandare al tappeto Sarri. Insomma un trionfo. Il giorno dopo però viene fuori una brutta storia. Perché sugli spalti dello stadio napoletano i tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione con l’immagine di Cesare Lombroso.

Lombroso e i meridionali.

Lombroso è stato uno scienziato, vissuto tra l’ottocento e il novecento, ed è noto anche per la teoria della ‘criminalità per nascita’ e perché sosteneva l’inferiorità dei meridionali. Di fatto Lombroso fu l’ideatore di teorie razziste anti-meridionali e in particolare anti-calabresi durante tutto il periodo del cosiddetto brigantaggio. Va da sé che essendoci una storica rivalità tra la tifoseria del Napoli e quella dell’Atalanta sembra abbastanza chiaro, anche se molto sottile, l’intento di chi ha esposto quello striscione. Adesso bisogna vedere se questa manifestazione di becero razzismo costerà cara alla tifoseria nerazzurra.

Il calcio e gli striscioni.

Ora bisogna capire come lo striscione sia potuto entrare all’interno dello stadio. Forse Lombroso non è stato riconosciuto da chi doveva giudicare, mentre prima dell’incontro tra Napoli e Atalanta alcuni striscioni con effigie neoborboniche sono stati rispediti al mittente. Una riflessione sugli striscioni in modo serio andrebbe fatta e bisognerebbe avere delle regole precise. E ancora oggi ci si chiede come la bandiera con l’immagine di Federico Aldrovandi, sfortunato ragazzo che morì tragicamente nel 2005 e che era un grande tifoso della Spal, che i tifosi della squadra ferrarese volevano portare all’interno dell’Olimpico di Roma sia stata esclusa dall’impianto romano.