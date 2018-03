La lotta salvezza è diventata bellissima, ciò non deve stupire perché nella seconda parte del campionato, grazie al mercato e spesso anche al cambio dell’allenatore tante squadre ‘piccole’ trovano la quadratura e rendono più bello e più imprevedibile il campionato. Saranno tre le squadre che retrocederanno, una sarà il Benevento, ma non è facile capire quali saranno le altre due. I risultati della 29a giornata hanno rilanciato le quotazioni della Spal e del Cagliari. Precipita il Chievo, che pure ha giocato una buonissima partita in casa del Milan.

Il Cagliari vince al 94esimo

Non bisogna mai mollare, un duro come Diego Lopez di sicuro avrà ripetuto queste parole a tutti i suoi giocatori molto spesso. E il Cagliari ha dimostrato di essere sul pezzo fino alla fine, dopo un brutto primo tempo e dopo aver incassato il gol di Brignola a inizio ripresa tra l’87’ e il 94’ i sardi realizzano due gol con Pavoletti e Barella, che trasforma un rigore assegnato con il VAR. Il Cagliari sale a 29 punti e allunga sul Crotone, terzultimo.

5-0 dell’Atalanta al Verona

Il derby vinto con il Chievo aveva dato nuove speranze al Verona, che oggi però è stato travolto in casa dall’Atalanta, che ha passeggiato al ‘Bentegodi’. Apre le danze Cristante, poi si scatena Ilicic, con una tripletta. Mette il timbro all’incontro il ‘Papu’ Gomez. Il Verona resta comunque a tre punti dal quartultimo posto.

Quarta sconfitta di fila per il Torino, la Fiorentina vince ancora

In un buco nero è finito il Torino, che ha perso la quarta partita consecutiva. I granata nonostante un bel gol di Belotti sono stati sconfitti dalla Fiorentina che dopo aver fallito un rigore nel primo tempo con Veretout passa nella ripresa con il francese si riscatta nella ripresa, al 94’ su rigore decide Thereau, che dedica il gol a Davide Astori.

La lotta salvezza

Il Benevento con soli 10 punti è praticamente spacciato. Il Verona è penultimo ne ha 22, ma ha una partita da recuperare e può mettere nel mirino la Spal (25), che delle ultime sette e l’unica che non deve recuperare partite. Tra Verona e Spal c’è il Crotone (24). A quota 25 anche il Chievo, in caduta libera, ma che a San Siro ha disputato un buonissimo incontro. Le vittorie ridanno slancio e respiro a Sassuolo e Cagliari.