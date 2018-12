Atalanta-Lazio è il penultimo posticipo della sedicesima giornata di Serie A. Si gioca a Bergamo alle 20.30, in palio ci sono punti pesanti: da un lato la squadra di Gasperini che non può perdere contatto dalla zona Europa League (-3 punti dalla sesta posizione attualmente occupata dalla Roma), dall'altro la formazione di Inzaghi che tenta l'aggancio al podio Champions (-1 dal Milan quarto e in campo martedì sera con il Bologna). Biancocelesti in campo questa sera con una fascia nera al braccio in segno di lutto: il club capitolino ha chiesto e ottenuto il permesso dalla Lega in memoria di Felice Pulici, suo ex portiere e dirigente fino agli anni Duemila deceduto nei giorni scorsi.

Le formazioni di Atalanta-Lazio

Qui Atalanta. La notizia più importante in casa bergamasca è il ritorno di Josip Ilicic: ha scontato le due giornate di squalifica e riprenderà il suo posto sulla trequarti al fianco del Papu Gomez. In attacco ci sarà Duvan Zapata, autore della tripletta contro l'Udinese. In difesa Mancini o Palomino, uno dei due completerà la linea a tre con Toloi e Masiello. In mediana tandem De Roon-Freuler mentre Hateboer (a destra) e Gosens (a sinistra) agiranno sulle corsie laterali.

Qui Lazio. Niente da fare Lucas Leiva, l'ex Liverpool non verrà rischiato nella partita di questa sera. Tra i pali torna Strakosha. In difesa accanto ad Acerbi ci saranno Wallace e Radu. Marusic (favorito su Patric) e Lulic dovrebbero essere i due esterni. Nella zona centrale, oltre a Badelj, ci saranno Parolo e Milinkovic-Savic. Joaquin Correa favorito rispetto a Luis Alberto per agire alle spalle di Immobile.

Atalanta (4-3-2-1) Berisha; Toloi, Palomino, Masiello; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic, Gomez; Zapata. All.: Gasperini.

Lazio (3-5-1-1) Strakosha; Wallace, Acerbi, Radu; Marusic, Parolo, Badelj, Milinkovic, Lulic; Correa; Immobile. All.: S. Inzaghi.

Dove vedere in diretta tv Atalanta-Lazio

Atalanta-Lazio sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 251. Sarà possibile assistere al match anche in streaming, attraverso all'applicazione Sky Go.

Pronostici e quote di Atalanta-Lazio

Favori del pronostico dalla parte dell'Atalanta, come indicato dalle quote delle agenzie di scommesse. Il ‘segno 1' viene considerato un esito da 2.15 volte la posta. Il ‘segno X' si gioca a 3.45 volte la posta mentre – secondo Sisal Matchpoint – la vittoria della Lazio (‘segno 2') ha una quota di 3.40.