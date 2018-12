Un Natale molto diverso per tutte le squadre della Serie A, anche per i Campioni d’Italia della Juventus che a Bergamo nel ‘Boxing Day’ affronteranno l’Atalanta, un match insidioso a cui non prenderà parte dal primo minuto Cristiano Ronaldo, pronto all’uso nella ripresa. Sicuro assente invece Matuidi, colpito da un attacco febbrile, che costringerà agli straordinari Pjanic.

Contro l’Atalanta CR7 in panchina

Come previsto, contro i nerazzurri in attacco giocheranno Douglas Costa, Mandzukic e Dybala, Cristiano Ronaldo rifiaterà. L’obiettivo di Allegri è quello di averlo in grande forma quando ripartirà la Champions, il terreno di caccia preferito di CR7:

Ronaldo domani sarà in panchina, guarderà la partita insieme a me. Sono molto contento di ciò che sta facendo come tutti. Tra l’altro, leggevo un po’ di statistiche e vedevo che questa è la sua miglior partenza di sempre a livello di gol. L’obiettivo è averlo al top quando entrerà in ballo la Champions. Dovrà essere decisivo e sarà importante averlo in condizione.

Come giocherà la Juventus contro l’Atalanta

La Juventus ha otto punti di vantaggio sul Napoli e sedici sull’Inter, seconda e terza in classifica che si affronteranno mercoledì 26, e all’orizzonte vede solo splendidi colori pastello. Allegri sa benissimo che la sfida con l’Atalanta, nonostante i pessimi precedenti di Gasperini con i bianconeri, sarà durissima. I nerazzurri hanno perso tre delle ultime cinque partite e non vogliono sbagliare ancora, altrimenti la rimonta per la zona europea sarebbe sempre più complicata. Non ha molte chance di fare turnover Allegri. Cancelo e Cuadrado sono infortunati, Matuidi ha la febbre, in difesa potrebbe riposare Bonucci, mentre a metà campo c’è il ballottaggio tra Emre Can e Khedira, anche se non si può escludere completamente un turno di riposo per Pjanic.