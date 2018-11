Una speranza vana, forse. Di certo una speranza. E come tale dev'essere coltivata fino in fondo. Il Papu Gomez tifa contro la Juventus per questo tricolore e il campanilismo conta pochissimo. Il concetto del nerazzurro è molto chiaro: il potere bianconero ha stancato, è ora di cambiare.

Il potere logora chi non ce l'ha, visto che la Juventus sembra godere di una salute di ferro. Primato in classifica mai messo in dubbio dalla prima giornata, record di punti, un cammino praticamente senza macchia e senza passi falsi. Un vantaggio già abissale ancor prima di Natale. Tutte cifre che parlano in bianconero.

Juve su tutti. Ma c'è chi spera che questo non duri, e il tifo è estraneo da questo concetto perchè il Papu Gomez non parla da nemico dei bianconeri. Semplicemente constata una egemonia che è diventata tiranna: "Per quanto ancora dovrà durare questo potere in Serie A? Speriamo non a lungo e con le due milanesi che possano mettere in difficoltà la Juventus".

Diventa un po’ noioso, ma speriamo che adesso le milanesi possano tornare ad alto livello cosi che diventi un campionato più equilibrato

Juve troppo forte. Ovviamente una frase disinteressata perché l'Atalanta può tanto ma non tutto e lottare per il tricolore è una chimera da dimenticare. La Dea ha già fatto parte del proprio compito, allontanando l'Inter dalle primissime posizioni dove la Juventus imperversa da sette stagioni a questa parte: "La verità è che nessuno riesce ancora a stare dietro alla Juve. Magari l’anno scorso il Napoli è stato molto vicino, ma la Juve riesce a trovare la forza, la mentalità vincente per non mollare mai una partita"

Rammarico Champions. Per il Papu, poi, spazio anche ad un eventuale merito personale che corrisponderebbe ad una ulteriore crescita: poter giocare in una squadra di una caratura tecnica superiore alla media. E possibilmente togliersi la più grande soddisfazione, giocare la Champions League: "Vorrei che prima o poi accadesse ma se non riuscirò ad andare in una grande, poco male: sono contento così. Mi ritengo un calciatore del popolo, tutti i tifosi hanno una parola di affetto per me".