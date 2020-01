L'Atalanta ha praticamente piazzato un altro colpo di mercato, dopo aver ripreso Mattia Caldara, prelevato in prestito dal Milan per un anno e mezzo. Il club del presidente Percassi ha chiuso la trattativa con l'Heracles, club olandese, per il terzino sinistro tedesco Lennart Czyborra, che diventerà la riserva di Gosens. Czyborra emulerà in tutto e per tutto Gosens, entrambi sono tedeschi e tutti e due sono stati pescati dall'Heracles, club dell'Eredivisie. Il giocatore sarà subito aggregato alla rosa di Gasperini. L'Heracles incasserà circa 4 milioni di euro più bonus.

Colpo di mercato, l'Atalanta acquista Czyborra

L'Atalanta è sempre in movimento. Il calciatore rivelazione quest'anno è senza dubbio Gosens, esterno sinistro di centrocampo tedesco che arrivò due anni e mezzo fa e che in questo campionato ha già realizzato 6 gol (nel girone d'andata). Numeri straordinari per questo ragazzo che ovviamente tra qualche mese sarà un uomo mercato, lo era già stato perché si era parlato anche di Napoli e Roma per lui. E per non farsi trovare impreparata il club bergamasco ha acquistato già l'erede di Gosens, che ha fatto un percorso identico. Perché Lennart Czyborra è un terzino tedesco e come Gosens ha fatto fortuna in Olanda, pure lui è stato prelevato dall'Heracles.

Chi è Lennart Czyborra

Poco conosciuto dai più questo terzino sinistro è nato nel 1999. Czyborra, che, come rivelato da Sky Sport, verrà pagato circa 4 milioni di euro, da un anno è già il titolare dell'Heracles che ha creduto fortemente in lui. Perché Czyborra ha iniziato la carriera in patria, giocando prima con l'Energie Cottbus e poi con lo Schalke 04. Questo terzino, mancino naturale nato a Berlino, è uno dei più promettenti della sua generazione ed ha già il posto fisso con la nazionale della Germania Under 20 e ora ambisce a conquistarlo anche con la nazionale Under 21. Ufficialmente nello scacchiere di Gasperini prenderà il posto di Arana.