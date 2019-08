Non è tutto oro ciò che luccica in casa Atalanta perché la Dea deve fare i conti anche con la sfortuna. Mentre per Gasperini si avvicina il debutto storico in Champions League con i colori orobici, si deve registrare un primo grave infortunio che riguarda il reparto arretrato. L'Atalanta di Gian Piero Gasperini, impegnata a Zingonia nella terza fase della preparazione precampionato dopo gli 11 giorni a Clusone e la tournè britannica contro Swansea, Norwich e Leicester dovrà fare a meno dell'esterno Timothy Castagne.

Cosa si è fatto Castagne

Il difensore belga, 24 anni, ha subito la lesione al menisco mediale del ginocchio sinistro e così il nazionale sarà costretto a sottoporsi ad operazione. Un intervento per ridurre il danno e abbreviare i tempi di recupero previsto per venerdì 9 agosto a Pavia: per il rientro in campo però ci vorrà almeno un mese.

Per Castagne operazione e un mese di stop

Castagne dunque potrebbe saltare le prime partite stagionali dell'Atalanta con Gasperini che adesso dovrà guardarsi attorno anche per eventuali sostituti dell'ultima ora. Il livello per la Dea è altissimo non sono ammessi passi falsi iniziali per non rovinare tutto ciò che di buono è stato fatto nel finale dello scorso anno quando gli orobici hanno conquistato il terzo posto ai danni dell'Inter.

Quali partite salta Castagne

Calendario alla mano Castagne salterà certamente le prime due gare di campionato a Ferrara e in casa contro il Torino, ma potrebbe già esserci il 15 settembre a Marassi contro il Genoa e la settimana successiva soprattutto per il debutto in Champions League. Questo infortunio non dovrebbe però cambiare i piani di calciomercato dell’Atalanta che potrebbe comunque inserire un ulteriore esterno sinistro, in alternativa Gosens, non avendo Reca finora convinto abbastanza Gasperini.