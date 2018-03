Una tragedia così forse non se l’aspettava nessuno. La morte di Davide Astori ha sconvolto tutti il movimento calcistico italiano e non solo. Il difensore della Fiorentina, capitano della squadra viola, è stato trovato senza vita nell’albergo di Udine che ospitava i ragazzi di Pioli per la sfida contro i bianconeri di Oddo.

Tanti i messaggi di cordoglio di ex compagni di squadra per la sua famiglia, soprattutto alla compagna, Francesca Fioretti, con la quale Astori qualche mese fa aveva anche condiviso la gioia di vedere nascere la loro figlia, la piccola Vittoria. Un amore intenso, vero, quello tra Davide e Francesca, nato per caso e che ha sempre fatto sorridere tutti per il modo in cui mostravano la gioia di vivere insieme sui social.

Chi è Francesca Fioretti.

Campana, Francesca Fioretti è nata il 23 marzo 1985, a Maddaloni in provincia di Caserta. Oltre ai suoi tanti lavori fatti in futuro nel mondo della televisione e la sua partecipazione al Grande Fratello, Francesca è sempre stata una ragazza con la testa sulle spalle, molto equilibrata e intenta a raggiungere sempre i suoi obiettivi personali di vita. La prima gioia arrivò con la Laurea in economia aziendale prima di farsi poi conoscere dal grande pubblico per la sua incredibile bellezza e la sua semplicità che hanno sempre contraddistinto Francesca.

La partecipazione a due reality show.

Nel 2009 quindi, come dicevamo, Francesca Fioretti partecipa alla nona edizione del Grande Fratello venendo poi eliminata in semifinale. L’intento di Francesca, era quello di prendere parte al reality show in seguito alla fine di una storia d’amore importante, durata tre anni, e perché aveva voglia di cambiare e pensare solo a se stessa, ma anche per vivere un’esperienza di vita diversa e molto entusiasmante.

Un’esperienza televisiva che poi sarà un trampolino di lancio per lei nel mondo della moda. Nello stesso periodo, cominciò a studiare recitazione a Roma. Ma non è tutto, nel 2013 ha partecipato anche al reality Pechino Express in coppia con Ariadna Romero arrivando seconde.

Quell’amore sano e intenso con Astori.

La nuova vita di Francesca comincia però dal 2013, anno in cui la Fioretti è fidanzata proprio con il calciatore Davide Astori. Un amore nato quasi per caso con i due che si sono conosciuti grazie all'incontro avvenuto in occasione del compleanno di un amico comune.

La Fioretti era appena tornata da un viaggio in Vietnam e con Astori, appassionato di viaggi, entrambi ne hanno approfittato per uno scambio di idee su questo argomento prima di iniziarsi a frequentare, fino a quando è sbocciato l’amore. Un amore intenso il loro, basato tutto sulla semplicità, la genuinità e la serenità di una coppia che si è sempre mostrata felice sui social, pronta sempre ad immortalare i tanti momenti felici della loro vita quotidiana.

A post shared by Francesca Fioretti (@francesca_fioretti) on Sep 2, 2017 at 5:26am PDT

La nascita di Vittoria.

Un amore, dicevamo, intenso quello tra Francesca e il suo Davide. Un sentimento forte culminato con la nascita di Vittoria, la loro figlia, di 2 anni, nata il 18 febbraio del 2016. Francesca, follemente innamorata di sua figlia, dal momento in cui Vittoria è venuta al mondo, ha preferito per un attimo lasciare da parte la sua carriera per dedicarsi completamente alla piccola e allontanarsi per un po’ dal mondo dello spettacolo.

In un’intervista disse: “Col figlio si crea un legame talmente profondo da relegare tutto il resto in secondo piano. Voglio crescerlo io e ce la metterò tutta, non ho alcuna intenzione di lasciarlo con una tata per giornate intere”.