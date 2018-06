Non è stata una buona annata questa per Ashley Williams, che l’ha chiusa malissimo. Perché il difensore gallese dopo l’amichevole giocata contro il Messico è uscito letteralmente con le ossa rotte. Dopo un contrasto con il ‘Chicharito’ Hernandez il difensore dell’Everton si è fratturato due costole, ma quando è arrivato in ospedale ha soprattutto scoperto che il suo polmone sinistro era stato bucato ed era pure collassato.

Il Messico sta preparando il suo ottavo Mondiale consecutivo e ha deciso di sfidare due squadre britanniche, prima il Galles e poi la Scozia, due buoni test, una vittoria e nessun gol subito. Il match con i ‘Dragoni’ è finito in parità e verrà ricordato però soprattutto per il brutto infortunio subito da Ashley Williams, che al ventesimo minuto è stato sostituito dopo uno scontro di gioco con Hernandez, un duello da Premier League. Williams è scomparso da tutti i radar, anche se il suo problema era tremendamente serio. Il gallese ha raccontato su Facebook quello che è successo direttamente dall’ospedale:

Sono felice per essere tornato a giocare con la maglia del Galles. Ma purtroppo sono uscito dopo 20 minuti, con due costole fratturate sono andato in ospedale e ho scoperto di aver bucato il mio polmone sinistro che è collassato.

Chi è Ashley Williams. Classe 1984, dopo aver fatto la trafila con il West Bromwich e giocato con Hednesford e Stockport County nel 2008 è passato allo Swansea con cui ha giocato per otto stagioni, annate favolose con una promozione in Premier, lo splendido successo in Coppa di Lega e anche una partecipazione all’Europa League. Due anni fa Williams è passato all’Everton, con cui non ha brillato affatto, complice anche un cambio d’allenatore. Quest’anno lo si ricorda soprattutto per una brutta rissa in Europa League. Con la nazionale del Galles ha disputato l’Europeo due anni fa e ha giocato 79 partite.