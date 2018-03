La stragrande maggioranza dei tifosi dell'Arsenal e tutti i detrattori di Arsene Wenger, possono mettersi l'anima in pace perché il 68enne manager francese è intenzionato ad andare avanti e a continuare ad allenare. A più di trent'anni dalla sua prima panchina (quella del Nancy) e da tempo contestato ferocemente da buona parte del pubblico dei "Gunners", che ritiene debba farsi da parte per lasciare il posto ad un altro collega, il tecnico ha sgombrato il campo dagli equivoci in un'intervista rilasciata a BeIn Sport.

"Finché avrò forza e motivazione continuerò ad allenare – ha spiegato il boss dell'Arsenal – Ovviamente dipenderà dalle mie condizioni fisiche e mentali, a un certo punto so che dovrò prendere una decisione ma vivo il presente. Voglio solo fare del mio meglio per il mio club, il resto non mi interessa".

L'ombra di Tuchel

Nonostante la panchina della formazione londinese interessa e venga accostata a molti illustri allenatori, Arsene Wenger è intenzionato a tenersela stretta fino all'ultimo. Atteso dalla partita interna contro lo Stoke City, ma soprattutto dal match d'andata di Europa League con il Cska Mosca, il mister transalpino vuol chiudere al meglio la stagione e provare a portare Wilshere e compagni fino alla finale di Lione.

Nel frattempo, le indiscrezioni sulla panchina dell'Arsenal continuano ad agitare il sonno dei tifosi. L'ultimo nome segnalato dai tabloid è quello di Thomas Tuchel. A dare il via ai rumors sull'ex allenatore del Borussia Dortmund, è stato il tedesco "Kicker" che ha già parlato di un suo presunto accordo con la società londinese e di una fantomatica firma già messa sul contratto. Smentite e conferme non sono ancora arrivate. Nell'attesa Wenger continua dritto per la sua strada e sempre a testa alta.