Aubameyang e Mkhitaryan in entrata, Sanchez in uscita. Queste le principali operazioni del calciomercato invernale dell'Arsenal. All'indomani del fischio finale della sessione di trattative di riparazione però arriva un'altra ottima notizia per i Gunners. E' ufficiale il rinnovo contrattuale di Mesut Ozil che si è legato con il club londinese fino al 2021. Le indiscrezioni parlano di cifre eccezionali per l'ingaggio del tedesco che dovrebbe guadagnare 20 milioni di euro a stagione.

Ad ufficializzare il rinnovo del contratto di Ozil è stato lo stesso club londinese con una nota divulgata anche sui propri canali social. L'Arsenal ha reso noto che il classe 1988 ha prolungato il suo vincolo precedentemente in scadenza nel 2018 "a lungo termine". A rivelare la durata precisa del nuovo contratto ci ha pensato lo stesso calciatore sul suo profilo Instagram, specificando che rimarrà a Londra fino al 2021, altre 3 stagioni. In questo modo l'Arsenal ha blindato la stella tedesca nel mirino di tantissimi top club internazionali, Juve compresa.

Ozil, ingaggio da record con l'Arsenal. 20 milioni di euro.

Nessuna ufficialità sulle cifre del nuovo contratto di Ozil che milita nell'Arsenal dal 2013. Secondo i media inglesi però Ozil arriverà a percepire fino a 20 milioni di euro a stagione, una somma assai importante che ne farà il calciatore con l'ingaggio più alto della storia del club londinese

La soddisfazione di Ozil per il rinnovo.

Grande gioia per Mesut Ozil che sul suo profilo Instagram ha postato la foto della firma del nuovo contratto con l'Arsenal sotto gli occhi di un soddisfatto Wenger. Queste le sue parole di accompagnamento: "Orgoglioso di annunciare: ho firmato il contratto per altri 3 anni con l'Arsenal! È stata una delle decisioni più importanti della mia carriera calcistica ed è per questo che ho dovuto riflettere e parlare con tutti quelli che sono importanti per me… Le cose buone richiedono tempo! Alla fine ho lasciato che il mio cuore decidesse. Come ho sempre detto, mi sento a casa qui e sono molto motivato a realizzare grandi cose nei prossimi anni. Una volta Gunners, sempre Gunners! M1 # M1Ö #WeAreTheArsenal #London"