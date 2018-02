L'Arsenal ha inserito Santi Cazorla nella lista dell'Europa League. Dopo mesi bruttissimi per il centrocampista spagnolo finalmente una bella notizia per lui e per il club inglese che affronterà gli svedesi dell'Ostersund nei trentaduesimi di finale della competizione europea. Cazorla, 33 anni, non indossa la maglia dei Gunners da quasi un anno e mezzo a causa di un infortuno subito nell'ottobre del 2016 durante una partita di Champions League contro la squadra bulgara del Ludogorets, anche se i suoi problemi iniziarono molto prima per problema alla caviglia nel 2013: Cazorla ha fatto il giro nell'Inferno di Dante e tra un'operazione al ginocchio, una alla caviglia e varie riabilitazioni il calciatore ha subito una nuova operazione al tendine del piede destro lo scorso novembre e il calvario è continuato.

Cazorla, Mkhitaryan e Mavropanos le novità.

Cazorla è stato operato ben dieci volte e in una recente intervista ha rivelato che dovuto combattere contro tre batteri che gli hanno "mangiato" otto centimetri del tendine d'Achille. L'Arsenal ha iscritto nella lista per la seconda competizione europea Santi Cazorla, Henrikh Mkhitaryan, arrivato al club londinese dopo lo scambio con Alexis Sanchez, e Konstantinos Mavropanos, che è stato acquistato dalla squadra greca PAS Giannina.

Niente EL per Auba. Nuovo contratto per Santi?

A differenza dell'ex Manchester United, l'altro super acquisto dei Gunners non potrà essere schierato in Europa: l'attaccante gabonese Pierre-Emerick Aubameyang dal Borussia Dortmund non potrà giocare in Europa League perché anche la sua ex squadra è stata retrocessa dalla Champions League. Intanto, nelle ultime settimane, si è diffusa la voce che l'Arsenal potrebbe offrire un nuovo contratto a Cazorla, dal momento che quello attuale si concluderà il prossimo 30 giugno.