L’Arsenal ha chiuso un buonissimo girone d’andata in Premier League pareggiando in casa del Brighton, un pari molto amaro però. Perché i Gunners erano passati in vantaggio e dopo essere stati raggiunti non sono riusciti a tornare avanti. La classifica in un attimo è diventa per così dire negativa, perché il Chelsea ha vinto in casa del Watford e solitaria è volata al quarto posto. Per Unai Emery è stato un mezzo passo falso. L’allenatore spagnolo, un uomo posato, serio, educato e molto elegante ha preso male quel risultato e per la rabbia ha dato un calcio a una bottiglietta che è finita addosso a un tifoso della squadra di casa.

Emery lancia una bottiglietta e colpisce un tifoso

Un gesto di stizza vero e proprio da parte dell’allenatore dell’Arsenal che nel finale del match con il Brighton che lanciando una bottiglietta ha centrato in pieno un tifoso della squadra di casa, al secondo campionato consecutivo in Premier League. Il tifoso si arrabbia, quelli che sono accanto a lui fanno la stessa cosa, non arrivano parole dolci per Emery che in un primo momento non capisce il perché, poi qualche membro dello staff gli fa notare cosa è successo. Il tecnico spagnolo quando la partita finisce va da quel tifoso e si scusa personalmente. Poi in tv ha detto: “Sono andato lì e ho chiesto scusa per la bottiglietta che ho lanciato dopo una nostra azione deludente, è stato colpito un tifoso e mi dispiace molto per questo”. Scuse accettate e pace fatta.

La stagione dell’Arsenal

Emery è entrato rapidamente nel cuore di tifosi, i Gunners, come al solito, hanno fatto incetta di complimenti. Ma l’Arsenal è quinto in classifica e dunque fuori dalla zona Champions. L’obiettivo stagionale è il quarto posto, non facile da raggiungere ma a un certo punto è parso davvero alla portata, adesso il Chelsea è avanti anche solo di due lunghezze. C’è un intero girone di ritorno per cercare di scavalcare i Blues. L’Arsenal è in corsa in Europa League, è una delle favorite, e sta per iniziare la sua corsa in FA Cup.