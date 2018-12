È scomparso l'ex presidente dell'Arsenal Peter Hill-Wood. A dare l'annunciato è stato lo stesso club londinese nella mattina di venerdì. Hill-Wood è entrato a far parte del consiglio di amministrazione dell'Arsenal nel 1962 ed è stato presidente dal 1982 al 2013. Era a capo del club quando George Graham e Arsene Wenger hanno conquistato il titolo di campioni d'Inghilterra, cinque Fa Cup e la Coppa delle Coppe. L'ex numero uno dei Gunners ha giocato un ruolo chiave nella formazione della Premier League nel 1992 e nel trasferimento della casa del club londinese da Highbury all'Emirates Stadium. In una dichiarazione ufficiale il club di Londra ha fatto sapere la sua vicinanza alla famiglia e l'importanza che ha avuto l'uomo per la squadra:

Peter è stato immensamente orgoglioso del nostro successo sul campo e fuori dal campo, incluso il passaggio da Highbury all'Emirates. Ha aiutato a facilitare il nostro trasferimento senza intoppi durante quello che potrebbe essere stato il periodo più fruttuoso nella storia del club. L'influenza di Peter e della sua famiglia nel club non può essere sottovalutata, ma in questo momento difficile per la sua famiglia e gli amici, è Peter, l'uomo che ricordiamo con grande tenerezza. I nostri pensieri sono con sua moglie Sally e i suoi figli Sarah, Julian e Charles.

Sotto la guida di Hill-Wood l’Arsenal ha conosciuto uno dei momenti più vincenti della propria storia, sia a livello nazionale e internazionale. Come già anticipato, ha messo in bacheca cinque edizioni della Premier League, due con in panchina lo scozzese George Graham e tre con Arsene Wenger, che arrivò sulla panchina dei Gunners nel 1996 grazie ad una sua intuizione. Fuori dai confini britannici è ancora nella mente di molti tifosi il successo nella Coppa delle Coppe del 1994, conquistata nella finale di Copenaghen contro il Parma grazie a una rete di Smith: una vittoria sempre ricordata perché si tratta del primo trionfo a livello internazionale dopo 24 anni (Coppa delle Fiere del 1970).