Pierre-Emerick Aubameyang è diventato il più veloce giocatore dell'Arsenal a raggiungere 25 goal in Premier League con la maglia dei Gunners. Questo primato è stato raggiunto dall'attaccante del Gabon nella gara contro il Cardiff di mercoledì, vinta per 2-1 dalla squadra di Unai Emery proprio grazie alle reti di Aubameyang, che ha aperto le marcature dal dischetto, e a quello di Alexandre Lacazette, che ha raddoppiato con un diagonale forte e preciso.

La rete di Aubameyang dagli 11 metri ha suggellato il suo 25° goal in 37 partite e ha superato una leggenda del club londinese come Thierry Henry, che in precedenza deteneva il record con 42 partite. Alle spalle del francese ci sono l'attuale attaccante del Manchester United, Alexis Sanchez e Ian Wright, che hanno raggiunto l'attuale cifra del gabonese in 59 partite. Il veterano della Premier League, Emmanuel Adebayor, è al quinto posto di questa particolare classifica con 25 reti in 62 presenze con i Gunners.

Dal suo arrivo dal Borussia Dortmund nello scorso mercato invernale, Pierre-Emerick Aubameyang si è affermato come uno calciatori più importanti per l'Arsenal e sta formando insieme al francese Alexandre Lacazette una temibile coppia in attacco. A 29 anni Auba è ancora lontano dall'impensierire il primato record di Thierry Henry con l'Arsenal, che è di 228 goal tra tutte le competizioni, ma se il ritmo delle segnature dovesse essere questo….chi può dire come andranno le cose in futuro.

Attualmente l'attaccante del Gabon si trova ad un solo goal dal primo posto per il titolo di capocannoniere della Premier League con 15, uno dietro a Mohammed Salah del Liverpool e uno davanti all'attaccante del Tottenham, Harry Kane, entrambi i recenti vincitori del titolo più ambiti dagli attaccati del campionato inglese.