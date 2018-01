Nonostante la stagione stia per entrare nel vivo, già si parla di movimenti di allenatori per la prossima stagione. Tr i più chiacchierati c'è, sicuramente, Carlo Ancelotti, esonerato dal Bayern Monaco lo scorso ottobre e sogno di diverse squadre che a fine anno vorrebbero cambiare guida.

Il tecnico di Reggiolo è stato accostato più volte alla panchina della Nazionale Italiana ma, fino a questo momento, non ci sono indicazioni e conferme in questa direzione perché la FIGC è in balia delle onde. Molti club, soprattutto stranieri, starebbero pensando a Carletto per la panchina e tra questi c'è l'Arsenal.

Ancelotti prima scelta per il "dopo Wenger"

Secondo quanto riporta l'Evening Standard, l'Arsenal vorrebbe affidarsi a Carlo Ancelotti per tornare ad essere tra le squadre più importanti della Premier League. L'allenatore italiano andrebbe a prendere il posto di Arsène Wenger, al timone dei Gunners dal 1996, che la scorsa estate ha rinnovato fino al 2019 ma molti uomini al vertice del club ritengono che sia arrivato il momento di voltare pagina: la mancata qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione e la recente eliminazione in FA Cup per mano del Nottingham Forest, che milita nella B inglese, sono tutti fattori che non giocano a favore del tecnico francese. Sembra volgere al termine l'era Wenger a Londra.

Arteta e Allegri altri nomi caldi.

Per il "dopo Wenger", oltre al nome di Ancelotti c'è il nome di Mikel Arteta, attuale vice di Pep Guardiola al Manchester City ed ex centrocampista dell'Arsenal, mentre appare più complicato arrivare a Massimiliano Allegri, visto che è legato alla Juventus fino al 2020. L'ad dei Gunners, Gazidis, è un grande estimatore dell'allenatore toscano.