Udinese e Chievo Verona 37, Cagliari 36, Spal e Crotone 35. Cinque squadre raccolte nel giro di 2 punti e in lotta per non retrocedere in Serie B. L'ultima giornata di campionato si rivela decisiva per stabilire quale formazione si aggiungerà all'Hellas Verona e al Benevento già spacciate. La situazione peggiore è quella dei calabresi che – allo stato dei fatti e delle cifre indicate dalla graduatoria – sarebbero già tra i ‘cadetti': sulla carta hanno anche l'impegno più difficile, considerata la trasferta a Napoli in un San Paolo che si annuncia gremito per salutare i partenopei autori di una bella stagione. La Spal punta tutto sul fattore campo amico per battere la Sampdoria, così come il Cagliari nella sfida sull'isola contro il Cagliari. Decisamente diverso il livello di difficoltà per i match di Udinese (in casa col Bologna) e il Chievo (ospita i sanniti).

Il calendario dell'ultima giornata delle squadre in corsa per la salvezza: Napoli-Crotone; Spal-Sampdoria; Cagliari-Atalanta; Udinese-Bologna; Chievo Verona-Benevento.

Classifica avulsa: cosa succede in caso di arrivo a pari punti e chi retrocede. Le combinazioni associate all'esito delle partite sono diverse e per sbrogliare la matassa dei calcoli sarà necessario fare riferimento alla classifica avulsa, a cominciare dal bilancio degli scontri diretti determinando qual è la squadra che occuperà il terzultimo posto. Ecco cosa può succedere e chi retrocede in Serie B nell'ipotesi di arrivo a pari punti al terzultimo posto.